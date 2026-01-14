ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３８２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間14:16）（日本時間04:16）
ダウ平均 49208.04（-382.16 -0.77%）
ナスダック 23636.66（-97.24 -0.41%）
CME日経平均先物 54080（大証終比：+320 +0.59%）
欧州株式13日終値
英FT100 10137.35（-3.35 -0.03%）
独DAX 25420.66（+15.32 +0.06%）
仏CAC40 8347.20（-11.56 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.520（-0.014）
10年債 4.162（-0.014）
30年債 4.822（-0.005）
期待インフレ率 2.303（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.847（+0.006）
英 国 4.398（+0.025）
カナダ 3.408（+0.009）
豪 州 4.708（+0.005）
日 本 2.165（+0.076）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.26（+1.76 +2.96%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.10（-18.60 -0.40%）
ビットコイン（ドル）
93519.69（+2548.06 +2.80%）
（円建・参考値）
1487万6177円（+405320 +2.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
