NY株式13日（NY時間14:16）（日本時間04:16）
ダウ平均　　　49208.04（-382.16　-0.77%）
ナスダック　　　23636.66（-97.24　-0.41%）
CME日経平均先物　54080（大証終比：+320　+0.59%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10137.35（-3.35　-0.03%）
独DAX　 25420.66（+15.32　+0.06%）
仏CAC40　 8347.20（-11.56　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.520（-0.014）
10年債　 　4.162（-0.014）
30年債　 　4.822（-0.005）
期待インフレ率　 　2.303（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.847（+0.006）
英　国　　4.398（+0.025）
カナダ　　3.408（+0.009）
豪　州　　4.708（+0.005）
日　本　　2.165（+0.076）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.26（+1.76　+2.96%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.10（-18.60　-0.40%）

ビットコイン（ドル）
93519.69（+2548.06　+2.80%）
（円建・参考値）
1487万6177円（+405320　+2.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ