ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は13日、2日目が終了した。きょう14日の3日目、注目は12Rだ。

進入に動きはなく枠なり3対3を想定した。本命は絶好枠の峰。当地はG1で6Vと抜群の相性を誇り、当地のイン戦は8連勝中。7R2号艇との好枠デーで、このインは取りこぼすわけにはいかない。スタートから集中を高めて誰も寄せ付けない。気配平凡の松井だが、中外枠勢から強烈に伸びてくる選手が不在。きっちりと差し込んで峰に続く。大崩れなしの井口、地元の前田も侮れない。印は回らなかったが、中田の連進出に注。

＜1＞峰竜太 2日目の後半は良かった。ペラは強めと弱めの間くらいで行って返りが良かった。ペラがいいとこに収まってくれたし、音も分かってきたので外さないと思う。いいって言えるけど、いい人もいる。トップの次くらい。

＜2＞松井繁 変わらず。至って普通かな。エンジンがこれだから仕方ないね。

＜3＞佐藤隆太郎 回転不足で出足が足りなかった。エンジンは悪くないけど、引き出せていない。

＜4＞前田将太 特徴についてはよく分からなかったけど、下がる感じでもなくて普通くらいはあると思う。

＜5＞井口佳典 展開は良かったけど、バックでは瓜生（正義）さんに伸びられた。1マークで急きょ切り替えられたし、悪くない。

＜6＞中田竜太 現状の出足を考えたら、もうちょっと直線を求めてもいいかな。