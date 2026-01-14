ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関9th 山口シネマ杯」は13日の4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

末永がインを守って逃げに持ち込む。目指すは元日の地元・からつに続く2026年連続Vだ。4カドが見込める倉持は伸ばして単まで十分にある。機力の上向いた中嶋は自在攻め。深川は前付けから的確に差して。

＜1＞末永和也 乗りやすさはある。足は伸びも出足も普通。伸びはいい人には行かれる。スタートは安全には行っているけど、本番では届いていない。100メートルからのスタートはしていないので練習していく。

＜2＞中嶋健一郎 準優は全部の足が良かった。スタートが行ければと思っていた。回転をまだ持て余しているので、安定板が外れたら、しっかり調整したい。スタートはエンジンがいいので連れていってくれる。

＜3＞倉持莉々 準優は回転を上げる調整をして5コース向きの足になっていた。伸びは少し落ちたかもしれないけど、回り足がスムーズになった。伸びも落ちたと言っても上の方。スタートはダッシュの方が分かっているし、1艇身は行けると思う。調整はチルトを含めて、いいところを探したい。伸びに寄せるかも。

＜4＞三川昂暁 F持ちなのでスタートは保険をかけました。足は伸び寄りだけど、バランスが取れている。展開を突ける感じにしておきたい。F休みを消化していないので、0台は行きにくい。

＜5＞荒井輝年 足は出足系で堅いところを取れている。凄く出ているわけではなくて整っている感じ。優勝戦に入ると目立つことはないと思う。何とか展開を突けるようにしていきたい。スタートは、いいのが行けている。

＜6＞深川真二 チルトは0でいってみたけど、乗り心地が良くない。カカるまでがおかしい。ペラは試しながらいっているけど、体感と合っていない。またペラを練り直す。行き足はそこそこいい。スタートは大丈夫。