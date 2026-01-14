「大阪都構想」の実現に向けた民意を問うため、大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が次の衆院選にあわせて辞職し、出直し選挙に臨む意向を固めたことが関係者への取材で分かりました。

大阪府 吉村洋文 知事

「（Q.辞職願を出した？）あさっての夕方までにしっかり考えて、最終的に結論を出したいと思います」

きのう、報道陣の取材にこう話した大阪府の吉村洋文知事。

維新の関係者によりますと、大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長は、来月にも実施の可能性が浮上している次の衆院選にあわせて「出直しダブル選」に臨む意向を固めたということです。

大阪府と大阪市は「副首都構想」の実現を目指していて、吉村知事はこれまで「副首都を目指すなら二重行政の解消が必要」などとして特別区の設置を主張。

「大阪都構想」の実現に向けて「出直しダブル選」で民意を問う狙いがあるとみられます。

大阪市 横山英幸 市長

「出直して民意を問うという可能性の検討というところは、いましているところです。あらゆる選択肢を熟考していくことになるのかなと思います」

「大阪都構想」をめぐっては、これまで2度住民投票が行われ、いずれも僅差で否決されています。