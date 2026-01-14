【なだれ注意報】青森県・八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町などに発表（雪崩注意報） 14日03:58時点
気象台は、午前3時58分に、なだれ注意報を八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町などに発表（雪崩注意報） 14日03:58時点
青森県では、風雪や大雪、高波、なだれ、低温に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■黒石市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■五所川原市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■十和田市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■むつ市
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■平内町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■中泊町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■野辺地町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■七戸町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■横浜町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■東北町
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■六ヶ所村
□なだれ注意報
15日にかけて注意
■大間町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■東通村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■風間浦村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■佐井村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■三戸町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■五戸町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■田子町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■南部町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■階上町
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意
■新郷村
□なだれ注意報【発表】
15日にかけて注意