Number_i、2週連続TOP3独占 4年6ヶ月ぶり史上2組目【オリコンランキング】
Number_iが、1月2日に同時配信したアルバム3作品が、前週に続き「オリコン週間デジタルアルバムランキング」TOP3を独占【※1】した。同一アーティストによる２週連続の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」TOP3独占は、2021年7月26日付、8月2日付の嵐以来、4年6ヶ月ぶり史上2組目の達成となった。
【ライブ写真】ソロカットも多数！それぞれの輝きを放つNumber_i
TOP3を独占したアルバムは｢DAY（日常）｣×｢iLYs｣【※2】を掛け合わせた｢DAiLY｣をテーマにメンバー3人がナビゲートする新感覚プレイリストアルバム。1位は平野紫耀がナビゲートする『DAiLY&LOVE』、2位は岸優太がナビゲートする『DAiLY&SUN』、3位は神宮寺勇太がナビゲートする『DAiLY&CHILL』がそれぞれランクインした。
【※1】2026年1月12日付、1月19日付の2週連続
【※２】iLYs＝Number_iのファンの総称
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間：2026年1月5日〜11日）＞
