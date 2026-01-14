米津玄師、男性ソロ初ストリーミング17週連続1位 HANAがTOP5に3作品がランクイン【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、1月14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位をキープし、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を17週連続に伸ばした。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1692万9398回。2025年9月29日付から17週連続で週間再生数1000万回を超え、累積再生数は3億2062万3404回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
そのほか最新の「オリコン週間ストリーミングランキング」では、HANAの楽曲がTOP5に3作ランクイン。2位に「Blue Jeans」、3位に「ROSE」、5位に「NON STOP」がそれぞれランクインした。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間：2026年1月5日〜11日）＞
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1692万9398回。2025年9月29日付から17週連続で週間再生数1000万回を超え、累積再生数は3億2062万3404回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間：2026年1月5日〜11日）＞