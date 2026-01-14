なにわ男子、仲の良さと、連携プレーが際立つメイキング映像公開 新CMで“あいうえお作文”も
7人組グループ・なにわ男子が、14日から開催されるAOKI「フレッシャーズ＆就活フェア」のメンズのフレッシャーズキャンペーンキャラクターとして、同日から放送される新テレビCM＆メイキング映像に登場する。
【別カット】カッコイイ…！スーツ姿できめたなにわ男子
なにわ男子が同キャラクターに起用されるのは今年で3年目。本テレビCMでは、なにわ男子が披露するあいうえお作文のAOKIバージョンを披露。西畑、長尾、高橋、藤原がそれぞれAOKIの頭文字を担当。大橋、道枝、大西が頭文字からイメージする言葉を披露する。最後に西畑が再度登場し、AOKIの「I」の言葉を披露すると、他メンバーから感嘆の拍手が。なにわ男子らしい、明るく・元気な仲睦まじい雰囲気とメンバーのポジティブなメッセージで、今春に新入学・新入社、就職活動など新生活を迎えるフレッシャーズの皆さまにエールを贈る内容に仕上がっており、映画の撮影などに用いられることの多いモーションコントロールカメラを用いたダイナミックな映像見どころだ。
またメイキングでは、テレビCMの演出についてのレクチャーを真剣な表情で受けるメンバーの貴重な裏側の姿や、明るく・元気な雰囲気に加えてAOKIとの3年目のタッグで大人の余裕も醸し出すスーツ姿を披露。映像の後半では、高橋がCMタイトルでもあるキャッチコピー「なにわともあれ、スーツはAOKI。」の中になにわ男子の「なにわ」が隠れていることを明かした。また大橋のある一言で笑いに包まれ、撮影現場はさらに和やかな雰囲気に。すかさず西畑のフォローが光り、メイキング映像を締めくくり。なにわ男子の仲の良さと、連携プレーが際立つメイキング映像に仕上がっている。
【別カット】カッコイイ…！スーツ姿できめたなにわ男子
なにわ男子が同キャラクターに起用されるのは今年で3年目。本テレビCMでは、なにわ男子が披露するあいうえお作文のAOKIバージョンを披露。西畑、長尾、高橋、藤原がそれぞれAOKIの頭文字を担当。大橋、道枝、大西が頭文字からイメージする言葉を披露する。最後に西畑が再度登場し、AOKIの「I」の言葉を披露すると、他メンバーから感嘆の拍手が。なにわ男子らしい、明るく・元気な仲睦まじい雰囲気とメンバーのポジティブなメッセージで、今春に新入学・新入社、就職活動など新生活を迎えるフレッシャーズの皆さまにエールを贈る内容に仕上がっており、映画の撮影などに用いられることの多いモーションコントロールカメラを用いたダイナミックな映像見どころだ。