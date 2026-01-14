King Gnu「AIZO」デジタル初登場1位、自身通算7作目 アニメ『呪術廻戦』第3期OP曲【オリコンランキング】
King Gnuの新曲「AIZO」（アイゾウ）が、14日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」に初週DL数2.0万DL（19,616DL）で初登場。2025年4月28日付での「TWILIGHT!!!」以来、自身通算7作目【※】の1位を獲得した。
【動画】King Gnu「AIZO」起用、アニメ『呪術廻戦』予告
本作は、1月8日より放送中のTVアニメ『呪術廻戦』（MBS/TBS系）の第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとして書き下ろされた。
【※】King Gnuの「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品（※達成順）
「傘」、「逆夢」、「カメレオン」、「雨燦々」、「SPECIALZ」、「TWILIGHT!!!」、「AIZO」
なお同曲は、最新の1月19日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で14位に初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞
【動画】King Gnu「AIZO」起用、アニメ『呪術廻戦』予告
本作は、1月8日より放送中のTVアニメ『呪術廻戦』（MBS/TBS系）の第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとして書き下ろされた。
「傘」、「逆夢」、「カメレオン」、「雨燦々」、「SPECIALZ」、「TWILIGHT!!!」、「AIZO」
なお同曲は、最新の1月19日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で14位に初登場した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞