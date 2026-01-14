『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』、挿入歌が1億超え【オリコンランキング】
Netflixで配信中のアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』挿入歌の「Golden」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』予告
週間再生数は457.1万回（4,571,403回）を記録。累積再生数は1億210.8万回（102,107,640回）を記録した。
本作は2025年6月19日に配信開始。同アニメに登場する3人組ガールズグループ「HUNTR/X」（ハントリックス）のメンバーでルミ役のEJAE、ミラ役のAUDREY NUNA、ゾーイ役のREI AMIが歌唱している。2025年8月4日付「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で1位を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞
