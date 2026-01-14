宇多田ヒカル『First Love』(権利元：ユニバーサル ミュージック／2017年12月8日配信開始)

　宇多田ヒカルの「First Love」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。

【動画】3億超えを記録した宇多田ヒカル「First Love」MV

　週間再生数は137.8万回（1,378,111回）を記録。累積再生数は3億95.2万回（300,951,753回）を記録した。

　本作は、1999年3月10日に宇多田ヒカルの1stアルバム『First Love』のタイトル曲としてリリース。本作が収録されたアルバムは初週売上202.7万枚を記録し、1999年3月22日付「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得。累積売上は771.0万枚で「オリコン週間アルバムランキング」歴代最高売上となっている。

＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞