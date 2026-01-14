Mrs. GREEN APPLE、「Soranji」＆「点描の唄（feat. 井上苑子）」が7億再生突破 “史上初”記録を更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLEの「Soranji」と「点描の唄（feat. 井上苑子）」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数7億回を突破した。
【年間ランキング】ミセスの曲がズラリ！ ストリーミングランキング
「Soranji」は映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌で、週間再生数454.9万回（4,549,193回）を記録。累積再生数は7億402.3万回（704,023,210回）となった。
「点描の唄（feat. 井上苑子）」は映画『青夏 きみに恋した30日』の挿入歌で、週間再生数320.8万回（3,208,462回）を記録。累積再生数は7億57.8万回（700,578,011回）となった。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算で6作【※】が累積再生数7億回を突破。同一アーティストの楽曲による6作の累積再生数7億回突破は史上初となった。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数7億回突破作品※達成順
「青と夏」、「ライラック」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞
【年間ランキング】ミセスの曲がズラリ！ ストリーミングランキング
「Soranji」は映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌で、週間再生数454.9万回（4,549,193回）を記録。累積再生数は7億402.3万回（704,023,210回）となった。
これでMrs. GREEN APPLEは、通算で6作【※】が累積再生数7億回を突破。同一アーティストの楽曲による6作の累積再生数7億回突破は史上初となった。
【※】Mrs. GREEN APPLEの累積再生数7億回突破作品※達成順
「青と夏」、「ライラック」、「ダンスホール」、「ケセラセラ」、「Soranji」、「点描の唄（feat. 井上苑子）」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年1月19日付：集計期間:2026年1月5日〜11日）＞