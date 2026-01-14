なにわ男子、フレッシャーズに向け“あいうえお作文”でエール
7人組グループ・なにわ男子が、AOKIのメンズフレッシャーズキャンペーンキャラクターに起用され新テレビCMは14日から放映開始する。同日午前10時からAOKI公式YouTubeチャンネルでも公開される。
【ライブ写真】デビュー発表後…涙を流しながら熱唱するなにわ男子
今回、スーツをさわやかに着こなすなにわ男子が、あいうえお作文をAOKIバージョンで披露。フレッシャーズに向けて。なにわ男子らしい、明るく・元気な仲むつまじい雰囲気で、新生活を踏み出すフレッシャーズにエールを贈る内容に仕上がっている。
また、映画の撮影等に用いられることの多いモーションコントロールカメラを用いたダイナミックな映像にも注目。公式YouTubeではメイキング・コメント映像を公開予定としている。
またCM放映に合わせ、WEB特設サイトでは、なにわ男子着用アイテムを紹介するほか、CM本編（15秒）、メイキング動画やフレッシャーズの皆さまに向けて着こなしポイントも。また、メンズフレッシャーズキャンペーンと連動したWEB限定の動画も順次公開予定だ。
