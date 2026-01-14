NY株式13日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均　　　49223.84（-366.36　-0.74%）
ナスダック　　　23703.44（-30.46　-0.13%）
CME日経平均先物　54060（大証終比：+300　+0.56%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10137.35（-3.35　-0.03%）
独DAX　 25420.66（+15.32　+0.06%）
仏CAC40　 8347.20（-11.56　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.522（-0.012）
10年債　 　4.167（-0.008）
30年債　 　4.827（0.000）
期待インフレ率　 　2.304（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.847（+0.006）
英　国　　4.398（+0.025）
カナダ　　3.411（+0.012）
豪　州　　4.708（+0.005）
日　本　　2.165（+0.076）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.15（+1.65　+2.77%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.20（-18.50　-0.40%）

ビットコイン（ドル）
93558.44（+2586.81　+2.84%）
（円建・参考値）
1488万2341円（+411484　+2.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ