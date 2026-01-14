ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３６６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式13日（NY時間13:14）（日本時間03:14）
ダウ平均 49223.84（-366.36 -0.74%）
ナスダック 23703.44（-30.46 -0.13%）
CME日経平均先物 54060（大証終比：+300 +0.56%）
欧州株式13日終値
英FT100 10137.35（-3.35 -0.03%）
独DAX 25420.66（+15.32 +0.06%）
仏CAC40 8347.20（-11.56 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.522（-0.012）
10年債 4.167（-0.008）
30年債 4.827（0.000）
期待インフレ率 2.304（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.847（+0.006）
英 国 4.398（+0.025）
カナダ 3.411（+0.012）
豪 州 4.708（+0.005）
日 本 2.165（+0.076）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.15（+1.65 +2.77%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.20（-18.50 -0.40%）
ビットコイン（ドル）
93558.44（+2586.81 +2.84%）
（円建・参考値）
1488万2341円（+411484 +2.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49223.84（-366.36 -0.74%）
ナスダック 23703.44（-30.46 -0.13%）
CME日経平均先物 54060（大証終比：+300 +0.56%）
欧州株式13日終値
英FT100 10137.35（-3.35 -0.03%）
独DAX 25420.66（+15.32 +0.06%）
仏CAC40 8347.20（-11.56 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.522（-0.012）
10年債 4.167（-0.008）
30年債 4.827（0.000）
期待インフレ率 2.304（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.847（+0.006）
英 国 4.398（+0.025）
カナダ 3.411（+0.012）
豪 州 4.708（+0.005）
日 本 2.165（+0.076）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.15（+1.65 +2.77%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4596.20（-18.50 -0.40%）
ビットコイン（ドル）
93558.44（+2586.81 +2.84%）
（円建・参考値）
1488万2341円（+411484 +2.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ