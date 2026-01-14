¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤¬GL3Àï10È¯´°Éõ¤ÇÁ´¾¡! ¸ÅÃ«¤¬2ÀïÏ¢Â³ÃÆ¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Îº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬º£Âç²ñ3ÅÀÌÜ
¡¡U-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï13Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇU-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£Á°È¾30Ê¬¤ËFW¸ÅÃ«É¢²ð¤¬2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÀèÀ©ÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬º£Âç²ñ3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ò10ÆÀÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2005Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î21ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2Ï¢¾¡¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¼ó°ÌÄÌ²á¤¬³ÎÄêºÑ¤ß¡£¤¹¤Ç¤ËÇÔÂà¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âè2Àá¤«¤éÀèÈ¯8¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¡¢GK¤Ïº£Âç²ñ½Ð¾ì¤Î¾®ÎÓ¾Å·¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯DFÇßÌÚÎç¡¢DF±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¤ÎDFÅÚ²°Ý¥Âç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÂÎÀ©¤Ç½éÀèÈ¯¤ÎDF¾®Àô²Â¸¾¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¾®ÁÒ¹¬À®¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬MFÀî¹çÆÁÌÒ¡¢±¦¤¬MFÅèËÜÍªÂç¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤é¸ÅÃ«¡¢FWÆ»ÏÆË¡¢Í£°ì3»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎFWµ×ÊÆÍÚÂÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾24Ê¬¤Ë¤Ï¸ÅÃ«¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Î¸Ô²¼¤òÄÌ¤·¤ÆÆÍÇË¡£Áê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶È¯¤·¡¢PA¼êÁ°¤ÇFK¤òÆÀ¤ë¡£Àî¹ç¤¬±¦Â¥¥Ã¥¯¤ÇÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥³¡¼¥¹¤¬´Å¤¯¡¢Áê¼êGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾29Ê¬¡¢ÆüËÜ¤ÏºÆ¤Ó·èÄêµ¡¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀî¹ç¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢ÇßÌÚ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤ÎÆâÂ¦¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Îµ×ÊÆ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·ÇßÌÚ¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾30Ê¬¤ËÂÔË¾¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿Æ»ÏÆ¤«¤éÇßÌÚ¡¢ÅèËÜ¤È±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¾®Àô¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Î¸ÅÃ«¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£Âè2Àá¡¦UAEÀï¤ËÂ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç2ËçÂØ¤¨¡£ÇßÌÚ¤ÈÁ°È¾¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¾®ÁÒ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢DF´ØÉÙ´ÓÂÀ¤ÈDF²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÇßÌÚ¤«¤é±ÊÌî¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£ÅÚ²°¤¬º¸CB¡¢²¬Éô¤¬±¦CB¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë±ÊÌî¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»î¹ç¤ò±¿¤Ö¡£ÆüËÜ¤ÏºÆ¤Ó¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¿Ø·Á¤òÊø¤¹¤Ù¤¯ÃúÇ«¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÂÇ³«¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Ç¤ÏÅÚ²°¤È²¬Éô¤¬°ÂÄê´¶¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾22Ê¬¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¸ÅÃ«¤ò²¼¤²¡¢FW²£»³Ì´¼ù¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£29Ê¬¤Ë¤Ïµ×ÊÆ¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£Àî¹ç¤¬±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢º´Æ£¤¬º¸¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£º´Æ£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£²£»³¤¬ÆÍÇË¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢PAÃæ±û¤ÇÅèËÜ¤¬¥È¥é¥Ã¥×¡£±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ëº¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾35Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£Áê¼êGK¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òº´Æ£¤¬¥«¥Ã¥È¡£±Ô¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤éPA±¦¤ËÆþ¤ê¡¢±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤¹¡£º£Âç²ñ3¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾40Ê¬¤Ë¤ÏÆ»ÏÆ¤ò²¼¤²¡¢FW¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÆüËÜ¤¬2-0¤Î¾¡Íø¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤òÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¡¢¼ó°ÌÄÌ²á¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£16Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿U-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
