きょうのポンドドルはＮＹ時間に入ってからのドル高で売りに押されており、１．３４ドル台前半に値を落としている。２１日線で跳ね返された格好となっており、１．３４ドルちょうど付近にきている２００日線をうかがう展開となっている。一方、ポンド円は一時２１４円台に上昇し、２００８年以来の高値更新が続いている。



テクニカル勢からは、ポンドドルは週間見通しでは引き続き強気だが、日次の指標は１１月下旬以来初めて一時的な弱気へ転じているという。日足では強気の包み足が完成し、１月の高値更新が視野に入る一方、ＭＡＣＤではロングに慎重姿勢を促しているという。



今週は１５日に１１月の月次ＧＤＰが公表され、前月比で５か月ぶりのプラス成長になるか注目される。そのほか今週は鉱工業生産、そして来週には英雇用統計や消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表が予定されており、来週にかけて英中銀の利下げを占う上での重要指標が相次ぐ。



GBP/USD 1.3428 GBP/JPY 213.56 EUR/GBP 0.8673



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

