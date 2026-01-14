「洋服迷子」→【ROPÉ PICNIC】がおすすめ！ 上品見え狙える♡「きれいめスカート」

上品にまとまるスカートが欲しいけれど、色も丈もシルエットも迷ってしまう……。そんな “洋服迷子” の大人にぜひチェックしてほしいのが、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめスカート」です。大人に寄り添う落ち着いた色使いや、美しく見えるIラインシルエットなど、合わせやすさと上品見えを両立したスカートが勢揃い。気分に合う一着を見つけて、冬の装いをアップデートしてみて。

アシメデザインで大人のシャレ感をひとさじ

【ROPÉ PICNIC】「ラメカルゼラップ風金ボタンミニスカート」\4,391（税込・セール価格）

アシンメトリーのラップ風デザインと金色ボタンが視線を集める一枚。ほんのり光沢があるウール調素材が、冬コーデに深みをプラスします。ハイウエスト ＆ 縦ラインが腰まわりをすっきり見せてくれるから、ロングブーツ合わせでもバランスよく着こなせるのが魅力。カラーはグレーとベージュの2色展開で、きれいめ派にも甘め派にも使いやすい一枚です。

短すぎない大人丈とパンツ型裏地付きで動きやすさも◎

【ROPÉ PICNIC】「ファンシーツイードチェックミニスカート」\5,995（税込）

大人が挑戦しやすいミニスカートを探しているなら、この一枚が頼れる存在になるかも。公式オンラインストアで「綺麗に見える丈を考えて作られた」とあるように、タイツ × ロングブーツの冬コーデもバランスよく決まる絶妙なレングスが魅力です。ハイウエストとAラインでスタイルアップにもひと役買いそう。裏地がショートパンツ型の安心設計なのもうれしいポイントです。

すっきりシルエットでチュールを大人っぽく

【ROPÉ PICNIC】「キラキラチュールプリーツスカート」\6,490（税込）

「広がりすぎない、大人のすっきりシルエットが上品」と公式オンラインストアで紹介されている一枚。チュール × ホットフィックスのきらめきが動くたびにさりげなく輝き、冬の装いに華やぎを添えてくれそうです。プリーツでもボリュームが出すぎない設計だから、セーターやスウェットなど手持ちのトップスともバランスが取りやすいのも◎ ブラックのみの展開で、甘さを抑えた大人らしいチュールコーデが楽しめそうです。

重くなりがちな冬コーデを整えるIラインシルエット

【ROPÉ PICNIC】「シェニール織アイラインスカート」\6,490（税込）

「シェニール織ならではのほどよい起毛感とマットな質感」（公式オンラインストアより）が大人っぽさを引き立てるスカート。縦に切り替えを入れたシンプルなデザインだから、ストンと落ちるシルエットが際立ち、すっきり見えを叶えてくれるはず。伸縮性のある素材に加えて裏地付きで、はき心地に安心感がありそう。冬コーデに馴染みやすい、チャコールとキナリの2色展開です。

