マイクロマガジン社が、2025年12月30日～31日に出展したコミケ107にて販売した各商品の通販予約を2026年1月16日（金）18:00～より開始する。

【画像】コミケ107で販売した商品の通販が開始

コミックマーケット107にて販売したＧＣノベルズ／ＧＣＮ文庫のサイン本や新作グッズの事後通販では会場で完売した商品も再販される。商品は、自社通販サイトである「MICRO MAGAZINE STORE」にて、2026年1月16日（金）18:00～より受注生産、予約販売される。サイン本は数量限定での予約販売となる。

■販売開始日時2026年1月16日（金）18:00～受注生産商品 注文期間：2026年1月16日（金）18：00～1月31日（土）23：59まで予約受付：2026年1月16日（金）18：00～1月31日（土）23：59※予約受付はサイン本が対象となる。数量限定となり、なくなり次第受付終了。

■販売商品・みっつばーデジタルサイン入り高精彩複製画『転生したらスライムだった件 23』ピンナップイラスト（プリモアート®）通販価格：38,500円（税込）イラストサイズ：約W420mm×H326mm、額装：約W470mm×W570mm×D22mm※直筆サインではない。※受注生産

・『転生したらスライムだった件』B5ポスター（40種）&バインダーセット通販価格：13,200円（税込）バインダーサイズ：W227mm×H287mm／ポスター：B5※受注生産

・『転生したらスライムだった件』トレーディングビッグ缶バッジ12種コンプセット、単品販売※ブラインド（ランダム）通販価格：12種コンプセット6,600円（税込）、単品※ブラインド（ランダム）550円（税込）サイズ：直径72mm※受注生産

・『嘆きの亡霊は引退したい』トレーディングスクエア缶バッジ10種コンプセット、単品販売※ブラインド（ランダム）通販価格：10種コンプセット5,500円（税込）、単品販売※ブラインド（ランダム）550円（税込）サイズ：W53mm×H78mm※受注生産

・『魔女と傭兵』複製サイン入りアクリルアートパネル通販価格：3,300円（税込）サイズ：W215mm×H153mm※受注生産

・GCクリアファイルセット（4種／転生したらスライムだった件、嘆きの亡霊は引退したい、「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい、魔女と傭兵）通販価格：2,200円（税込）サイズ：A4※受注生産

■サイン本※C107販売時に付属した「ロゴシールセット」は付属しない。※サイン本は予約販売。数量限定のため、なくなり次第受付終了。GCノベルズ・ＭだＳたろう画集TANAKA NO ATORIE通販価格：3,300円（税込）

・乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です13通販価格：1,320円（税込）

・「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい１通販価格：1,100円（税込）

・賢者の弟子を名乗る賢者１通販価格：1,100円（税込）

・転生したら剣でした１通販価格：1,100円（税込）

・転生したらスライムだった件23通販価格：1,430円（税込）

・嘆きの亡霊は冒険したい～嘆きの亡霊は引退したい短編集～１通販価格：1,320円（税込）

GCN文庫・魔女と傭兵１通販価格：858円（税込）

■注意事項※予約商品は在庫数に限りがあり。売切れの際もあり。※受注生産商品の注文期間は【2026年1月16日（金）18：00～1月31日（土）23：59】まで 。※事後通販での販売価格はコミケ会場での販売価格と異なる。※一部商品は、後日専門店等で販売する可能性があり。※高精彩複製画はお一人様１点まで。サイン本はお一人様1冊まで。※高精彩複製画のシリアルナンバーは選べない。※当サイトでは海外への発送は不可。そのほか利用上の規約や詳細につきましては、MICRO MAGAZINE STORE内ご利用ガイドを確認。

(C)伏瀬 (C)みっつばー／(C)槻影 (C)チーコ／(C)超法規的かえる (C)叶世べんち／(C)kiki (C)kodamazon(C)キンタ／(C)マイクロマガジン社

（文＝リアルサウンド ブック編集部）