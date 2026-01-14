¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¡¢¿´ºØ¶¶OPAÊÄÅ¹ ¡Ö²û¤«¤·¤¤...¤³¤ì¤â»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡©¡×
¡¡1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯³«¶È°ÊÍè¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¿´ºØ¶¶OPA¡Ê¥ª¡¼¥Ñ¡Ë¡×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶¡Ë¤¬1·î12Æü¡¢ÊÄ´Û¤·¤¿¡£
¡¡1990¡Á2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼ã¼Ô¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï100¥Ö¥é¥ó¥É°Ê¾å¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¸µÆü¤Î½éÇä¤ê¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¡¢¸æÆ²¶Ú±è¤¤¤ËÌó600¥á¡¼¥È¥ëÆî¤ËÎ¥¤ì¤¿Æ»ÆÜËÙ¶¶¤¢¤¿¤ê¤Þ¤ÇÏ¢¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÅì¤Î¥Þ¥ë¥¥å¡¼¡Ê½ÂÃ«109¡Ë¡¢À¾¤ÎOPA¡Ê¿´ºØ¶¶¥ª¡¼¥Ñ¡Ë¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿´ºØ¶¶OPA¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤È¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÂÎÁ¤Ë¸«¹ç¤¦¼ý±×¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±Ä¶È½ªÎ»¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËÜ´Û¤Î±ä¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó2Ëü7000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢À¾ÎÙ¤Î¤¤ì¤¤´Û¤ÏÌó4900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¸æÆ²¶Ú¤È¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤Ë¶áÀÜ¤¹¤ë°ìÅùÃÏ¤ËÎ©ÃÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Ï¿ä¤·³è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥«¥Õ¥§¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ½ÐÅ¹¤·¤¿PARCO¡Ê¥Ñ¥ë¥³¡Ë¤ä¡¢º£Ç¯ÁÏ¶È300Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÂç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Î¶¥Áè¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ´Û2³¬¤ÎÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Þ¥Í¥¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¡£31Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢µÏ¿¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ò¤¨¤¿Ç¯É½¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ü¡¼¥É¤ä¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥¯¥é»£±Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Íè´Û¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ò¤¿¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄ´Û¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÁ´À¹´ü¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä°÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈOG¡É¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í¤Ï¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤â¥«¥ê¥¹¥ÞÅ¹°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬10Âå¡Á20Âå¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÜµÒ¤È¡¢´ØÀ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½Ð¸½¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤¹¤ë»þÂå¡¢ÀÜµÒ¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¡¢²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Á¡¢Èà½÷¤é¤Ï»Ò°é¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤Î±¿±Ä¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À×ÃÏ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¢¡¼¥Ð¥óÅê»ñË¡¿Í¡ÊUUR¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î¡¢Ìó430²¯±ß¤ÇËÜ´Û¤òÊ¬³ä¤·¤ÆÇäµÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ùÅÏÀè¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâ»ö¶ÈË¡¿Í2¼Ò¤À¤¬¡¢Èó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡¡¿´ºØ¶¶OPAÊÄ´Û¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È1Ç¯Á°¡¢ºòÇ¯¡Ê2025Ç¯¡Ë2·î28Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Î¡Ö¿·½É¥¢¥ë¥¿¡×¤¬±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡1980¡Ê¾¼ÏÂ55¡ËÇ¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢¿·½É±ØÁ°¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥á¥Ã¥«¤È¤·¤Æ¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤ÎÃë¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡¢¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤µ¤ó¡¢´Øº¬¶Ð¤µ¤ó¤é¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¡¢¡Ö¥¢¥ë¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¥¢¥ë¥¿Á°¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î²ÖÁÒ¼ùÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤ì¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥¿¤òÎå¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·½É¥¢¥ë¥¿¤â·úÊª¤ÎÏ·µà²½¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÎµÒÂ¸º¾¯¤ä¼þÊÕ¾¦¶È»ÜÀß¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤Ë¤è¤ê±Ä¶ÈÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½êÍ¤¹¤ë¥À¥¤¥Ó¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡¦Âçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ä¶È½ªÎ»¸å¤Ï²òÂÎ¹©»ö¤¬¿Ê¤ß¡¢2026Ç¯6·îËö¤Ë´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤«¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê·úÊª¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²£ÉÍ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿ÀÆàÀî,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼,
½»Âð