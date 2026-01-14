ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２７７ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式13日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 49313.06（-277.14 -0.56%）
ナスダック 23804.54（+70.64 +0.30%）
CME日経平均先物 54230（大証終比：+470 +0.87%）
欧州株式13日終値
英FT100 10137.35（-3.35 -0.03%）
独DAX 25420.66（+15.32 +0.06%）
仏CAC40 8347.20（-11.56 -0.14%）
米国債利回り
2年債 3.530（-0.004）
10年債 4.175（+0.000）
30年債 4.832（+0.005）
期待インフレ率 2.308（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.847（+0.006）
英 国 4.398（+0.025）
カナダ 3.413（+0.014）
豪 州 4.708（+0.005）
日 本 2.165（+0.076）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.09（+1.59 +2.67%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4620.10（+5.40 +0.12%）
ビットコイン（ドル）
93387.50（+2415.87 +2.66%）
（円建・参考値）
1485万8885円（+384389 +2.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
