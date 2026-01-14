NY株式13日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　49313.06（-277.14　-0.56%）
ナスダック　　　23804.54（+70.64　+0.30%）
CME日経平均先物　54230（大証終比：+470　+0.87%）

欧州株式13日終値
英FT100　 10137.35（-3.35　-0.03%）
独DAX　 25420.66（+15.32　+0.06%）
仏CAC40　 8347.20（-11.56　-0.14%）

米国債利回り
2年債　 　3.530（-0.004）
10年債　 　4.175（+0.000）
30年債　 　4.832（+0.005）
期待インフレ率　 　2.308（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.847（+0.006）
英　国　　4.398（+0.025）
カナダ　　3.413（+0.014）
豪　州　　4.708（+0.005）
日　本　　2.165（+0.076）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝61.09（+1.59　+2.67%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4620.10（+5.40　+0.12%）

ビットコイン（ドル）
93387.50（+2415.87　+2.66%）
（円建・参考値）
1485万8885円（+384389　+2.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ