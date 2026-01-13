小泉今日子による『新装版 小雨日記』（KADOKAWA）が1月13日（火）に発売される。

【画像】小泉今日子の還暦記念に刊行される『新装版 小雨日記』

今年2月4日に還暦を迎える小泉今日子。これを記念して刊行される『小雨日記』（2011年初版）の新装版には、新たに書き下ろしエッセイが収録されるほか、小泉が撮影した歴代の愛猫である「児玉」、「小福田」、「冬子」の未公開写真が掲載される。2026年1月28日（水）には「刊行記念イベント 小泉今日子トークショー」が東京・ニッショーホールで開催される。

「あぁ小雨。あなたは私の真の理解者であり、指導者だった。あなたの存在が私を強くも弱くもさせてくれた。私の生活に小さな秩序と愛情をもたらしてくれた」（「はじめに」より）

小雨が「虹の橋を渡って」以降、長らく猫との生活をしていなかった小泉が、縁あって双子の保護猫である「児玉」と「小福田」を迎え入れた。新装版では、保護猫が病気になったときに、懸命に看病する小泉の様子や、亡き母親から引き継いだ「冬子」がきたときの、小泉を巡る「飼い主争い」についても綴られている。本書は、猫を愛してやまない小泉今日子の「とっても幸せ」な時間が掲載されている。

装幀はクラフト・エヴィング商會。吉田篤弘は、デザインについて「今回のリイシューは、「再会」の本になってほしいと思いました。もういちど、ですね。再会したときに、すっかり様子が変わってしまったら、気づかないかもしれません。再会するときの目印として、「あのときと同じ服を着ていくよ」ということです。ただ、本に降り注ぐ「小雨」はオリジナルより色濃くしました。この小雨は、いまとなっては、涙のようにも感じるし、絶え間ない愛情の表れにも見えるし、いずれにしても、ひそやかな思いのようなものの顕現だと思います。それを少しだけ強くしてみました。愛情はより強くなっているように思うので──。」とコメント。

刊行記念イベントでは、たっぷりのエピソードトークと、小泉による朗読のほか、会場には、小泉撮影の愛猫写真のスペシャル展示コーナーも。新刊書籍とともに、特典の「会場限定オリジナルしおり」をセットした一般席のチケットが販売中だ。

■著者情報小泉今日子（こいずみ きょうこ）1966年2月4日生まれ。1982年「私の16才」で歌手デビュー。「なんてったってアイドル」「木枯しに抱かれて」「あなたに会えてよかった」「優しい雨」など次々にヒットを出し、トップアイドルに。俳優として映画や舞台に多数出演し、執筆家としても活躍。2015年より株式会社明後日を立ち上げ、舞台・映像・音楽・出版など、ジャンルを問わず様々なエンターテイメント作品をプロデュース。2021年には上田ケンジと共に音楽ユニット、黒猫同盟を結成。音楽を通じて猫の保護活動を応援中。2017年『黄色いマンション 黒い猫』にて第33回講談社エッセイ賞受賞。著書多数。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）