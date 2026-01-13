日本在住のフランス人ジャーナリスト・西村カリンの『日本 「完璧」な国の裏側』（河出書房新社）が1月27日（火）に発売される。

【画像】日本在住のフランス人ジャーナリスト・西村カリンの最新刊『日本 「完璧」な国の裏側』

フランスに生まれ、坂本龍一へのリスペクトから日本カルチャーに親しみ、日仏のメディアで働きながら日本社会を見つめ続けてきた、フランス人ジャーナリストの西村カリン。官邸の記者会見や、テレビ番組のコメンテーター等、その鋭い観察と発言はたびたび注目を集めてきた西村カリンが、フランスの読者へ向けて日本を分析・紹介した新著『日本 「完璧」な国の裏側』の日本語版が発売される。

1970年生まれの西村は、公共ラジオ「ラジオ・フランス」およびフランスの日刊紙「リベラシオン」の特派員として現在も東京を拠点に活動。2004年から2020年まではAFP通信東京特派員を務め、日本の姿を世界に発信してきた。扱うテーマは、政治、メディア、安全、司法、社会的関係、家父長制、教育、高齢化、働き方、移民、ポピュラーカルチャーなど、多岐にわたる。2002年から日本に在住し、日本人男性と結婚、2人の子どもの母でもある西村のまなざしは、海外メディアとして「外」からの観点でありながら、同時に日本での生活に深く根差したものでもある。

本書では、現代日本が抱えるさまざまなテーマに切り込み、海外の視点からは「完璧」とされがちな日本のイメージの裏側にある構造的な問題が描かれる。フランスを中心とした国際的な比較も織り交ぜ、日本社会の特異性と善悪両面をあぶり出す考察は、フランスはもちろん、日本の読者にも深い示唆を与えるだろう。

ライターの武田砂鉄は「なぜ日本はずっとこんな感じなのか。変わらない、変われない、この国の錆びついた常識を問う。」と推薦コメントを発表。

■『日本 「完璧」な国の裏側』目次序文第1章―民主主義的理想の裏側第2章―政治：絶対的な権力を握る政党の支配下で第3章―メディア：監視された自由第4章―世界で最も安全な国？第5章―司法：厳しさと常識外れの手続き第6章―社会的関係：自分の立場をわきまえる第7章―変化を拒む家父長制社会第8章―教育：従順なサラリーマンの育て方第9章―高齢化：悲観論と創意工夫の狭間で第10章―労働：社会的義務第11章―移民：裕福な海外駐在員から難民申請者まで第12章―ポピュラーカルチャー：搾取される情熱結び―日本と外部世界との複雑な関係原註参考文献一覧

■著者紹介西村カリン KARYN NISHIMURA-POUPÉE1970年フランス生まれ。ジャーナリスト。ラジオ局、テレビ局を経て、1999年から2004年までフリーのジャーナリストとして日仏で活動。2004年末から2020年2月までAFP通信東京特派員を務め、現在は仏の公共ラジオ「ラジオ・フランス」および仏の日刊紙「リベラシオン」の特派員。著書に『フランス人ママ記者、東京で子育てする』（石田みゆ訳）、『フランス人記者、日本の学校に驚く』など。Les Japonais（日本人、未邦訳）が2009年に渋沢・クローデル賞を受賞。近著に初の小説L'affaire Midori（みどり事件、未邦訳）。2002年より日本在住、現在は日本人の家族と共に東京に暮らす。

■日本語訳村松恭平 Kyohei Muramatsu1984年生まれ。翻訳者。フランス語講師。上智大学外国語学部フランス語学科卒。東京外国語大学大学院博士後期課程単位取得満期退学。訳書に『ジャーナリズムの100語』『ウクライナの地政学』『北欧神話100の伝説』『100語でわかるBOBO（ブルジョワ・ボヘミアン）』（以上、白水社文庫クセジュ）ほか。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）