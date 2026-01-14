　14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万4130円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては580.84円高。出来高は7411枚となっている。

　TOPIX先物期近は3619.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.61ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54130　　　　　+370　　　　7411
日経225mini 　　　　　　 54115　　　　　+355　　　147940
TOPIX先物 　　　　　　　3619.5　　　　　　+9　　　 12824
JPX日経400先物　　　　　 32640　　　　　+105　　　　1543
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+3　　　　 398
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース