日経225先物：14日2時＝370円高、5万4130円
14日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比370円高の5万4130円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3549.16円に対しては580.84円高。出来高は7411枚となっている。
TOPIX先物期近は3619.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は20.61ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54130 +370 7411
日経225mini 54115 +355 147940
TOPIX先物 3619.5 +9 12824
JPX日経400先物 32640 +105 1543
グロース指数先物 704 +3 398
東証REIT指数先物 売買不成立
