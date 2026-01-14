天海祐希、宝塚時代の“怖い経験”語る「宝塚大橋っていう大きな橋があるんですよ…」

女優の天海祐希（58歳）が、1月13日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。“怖い経験”について語った。



天海は今回、声優を務めた映画「クスノキの番人」の宣伝を兼ねて、同番組にゲスト出演。“怖い経験”について聞かれ、「宝塚時代に、宝塚大橋っていう大きな橋があるんですよ。そこにだいたい5月くらいに、カゲロウっていうんですか。虫が大量発生する日があったんですよ。そのときがもうめちゃくちゃ怖くて…」と語る。



カゲロウは「ぶつかってくるし、もうバンバン当たってくる」そうで、MCの笑福亭鶴瓶が、華麗に踊って交わして欲しいと言うと、天海は「いやいや…いやいや…交わせないです」と語った。