高橋文哉「家の近くによく行くラーメン屋さんがあって…」鳥肌が立った“怖い話”

俳優の高橋文哉（24歳）が、1月13日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。“怖い経験”について語った。



高橋は今回、声優を務めた映画「クスノキの番人」の宣伝を兼ねて、同番組にゲスト出演。“怖い経験”について聞かれ、「この間、つい先週くらい」の出来事を話し始める。



「僕、家の近くによく行くラーメン屋さんがあって。最近、全然休みがなくて行けてなくて。すごい久しぶりに行ったんですよ。そしたら『久しぶりですね！』って言われて。急に『うわさによると、家、遠くなったらしいですね』って言われて」



しかし、高橋は「僕、引っ越ししてないんですよ。家も近いとも言ったことないんですよ。ただよく行くから。『どうも、お久しぶりです』って。そしたら鳥肌ブワーッて立って。なんて言っていいかわからなくて、『ちょっと遠くなっちゃいました』って言いました」と語った。