£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¸£´¥É¥ë°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°13Æü¡ÊNY»þ´Ö11:19¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:19¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49305.42¡Ê-284.78¡¡-0.57%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23710.13¡Ê-23.77¡¡-0.10%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54145¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+385¡¡+0.71%¡Ë
²¤½£³ô¼°13ÆüGMT16:19
±ÑFT100¡¡ 10142.66¡Ê+1.96¡¡+0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25434.54¡Ê+29.20¡¡+0.11%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8347.49¡Ê-11.27¡¡-0.13%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.528¡Ê-0.006¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.175¡Ê+0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.832¡Ê+0.005¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.304¡Ê+0.006¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.849¡Ê+0.008¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.398¡Ê+0.025¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.416¡Ê+0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.708¡Ê+0.005¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.165¡Ê+0.076¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.32¡Ê+1.82¡¡+3.06%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4616.10¡Ê+1.40¡¡+0.03%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
93224.69¡Ê+2253.06¡¡+2.48%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1483Ëü7642±ß¡Ê+358597¡¡+2.48%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49305.42¡Ê-284.78¡¡-0.57%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23710.13¡Ê-23.77¡¡-0.10%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54145¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+385¡¡+0.71%¡Ë
²¤½£³ô¼°13ÆüGMT16:19
±ÑFT100¡¡ 10142.66¡Ê+1.96¡¡+0.02%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25434.54¡Ê+29.20¡¡+0.11%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8347.49¡Ê-11.27¡¡-0.13%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.528¡Ê-0.006¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.175¡Ê+0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.832¡Ê+0.005¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.304¡Ê+0.006¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.849¡Ê+0.008¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.398¡Ê+0.025¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.416¡Ê+0.017¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.708¡Ê+0.005¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.165¡Ê+0.076¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á61.32¡Ê+1.82¡¡+3.06%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4616.10¡Ê+1.40¡¡+0.03%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
93224.69¡Ê+2253.06¡¡+2.48%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1483Ëü7642±ß¡Ê+358597¡¡+2.48%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì