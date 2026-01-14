¥Ä¥¤¥ó¥º¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡¡ÊÆÂåÉ½¤ÇWBC½Ð¾ì¡¡³°Ìî¿Ø¤Ï¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤â·ãÀï¡ª
¡¡ºòµ¨35ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î³°Ìî¼ê¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤¬3·î¤ÎWBC¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÊÆ¹ñ¤Î³°Ìî¿Ø¤Ï´û¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¥ã¥í¥ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¡ÖPCA¡×¤³¤È¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤â·ãÀï¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤â¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥³¥ó¥Ó¤¬¤½¤í¤¤ÎòÂåºÇ¶¯¥Á¡¼¥à¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£