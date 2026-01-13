「ちいかわレストラン」沖縄PARCO CITY店（株式会社パルコ）が2026年2月13日（金）にグランドオープンする。

【写真】「日焼けシーサーのタコライス」など

「ちいかわレストラン」はイラストレーター・ナガノによる人気作品『ちいかわ』を題材にした「ファミレス」がコンセプトの常設型コラボカフェ。

沖縄パルコシティ店では入口にてホール担当なちいかわとハチワレ、うさぎの二代目料理長が回転什器のうえからお出迎え。入口左手には初代、二代目料理長の肖像を設置し、フォトスポットとしても利用することができる。

レストランでは池袋パルコ店でも提供中のグランドメニュー全8種の他、登場キャラクター・シーサーの笑顔が大きく描かれた「日焼けシーサーのタコライス」、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのデザインを選んで注文することができる「シュノーケルクリームソーダ」、南国らしいドリンクメニュー「シーサーのさんぴん茶トロピカルドリンクアクリルキーホルダー付き」など、沖縄限定メニュー全6種が展開。

併設のグッズショップでは「ちいかわレストラン」のオリジナルグッズも用意される。

※カフェは事前予約優先。予約の詳細はHPに記載。※沖縄PARCO CITY店では「討伐フェア」メニューの提供はない。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）