アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」のフォトブック『きゅるりんってしてみて 5th Anniversary Photobook カワイイ・リアリズム』（KADOKAWA）が2026年5月8日（金）に発売される。

【写真】アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」

「きゅるりんってしてみて」は2021年結成、島村嬉唄、環やね、チバゆな、逃げ水あむの4名からなるアイドルグループ。楽曲が軒並みTiktokでバズり、代表曲はYouTubeで500万回以上再生を記録。女の子の「カワイイ・リアリズム」を追求するというコンセプトで多くの同性ファンから支持を集めている。

本書では “5周年パーティー”をイメージしたキュートな集合カット、メンバーの「なりたい姿」を実現した変身ソロカットなど多数の撮りおろしを収録。さらに5年間の歩みを振り返るロングインタビュー、メンバーのライフスタイルが覗ける「きゅるちゃんのカワイイ・レシピ」など、充実の収録内容となっている。

発売直後の5月9日、翌週5月16日には、本人登壇による発売記念イベント（リアル・オンライン）も開催。KADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」限定となる「推しメン版」も販売される。推しメン版はメンバーごとの全4種展開で、ソロアザーカバー・ソロアザーフォトブック・アクリルスタンドの、ここでしか手に入らない限定特典付き。

期間内に各推しメン版を予約した人の仲から抽選で各10名に、推しメンの撮影オフショットプリントチェキ（サイン入り）が当たるキャンペーンも展開される。

■きゅるりんってしてみて リーダー・環やね コメントこの度、KADOKAWAさんからフォトブックを発売させていただくことになりました！念願のフォトブック、、！感無量です！

きゅるりんってしてみては2026年1月に5周年を迎えました。ここまで歩んでくることができたのは皆様のおかげです。このフォトブックにはそんなきゅるしての5年間の歩みが詰まっていると思います。ソロカットではメンバー個人個人の思う可愛いや理想が表現されていてとても面白いカットになっています！みんなバラバラですが、そんなところがきゅるしてらしいなと愛しささえ覚えます。グループのコンセプトでもある「カワイイ･リアリズム」追求の大いなる1歩でもあるかなと思います！笑

様々な想いが詰まった大切なフォトブック、たくさんの方に見ていただけると嬉しいです！

（文＝リアルサウンド ブック編集部）