¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ùµ´ÄÍÅßÝÜÌò¡¦ºäÁÒ²Ö1st¼Ì¿¿½¸´©¹Ô¤Ø¡¡ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬¥Æー¥Þ
¡¡ºäÁÒ²Ö¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºäÁÒ²Ö¤Î1st¼Ì¿¿½¸Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー!!¡Ùµ´ÄÍÅßÝÜÌò¤ä¡¢Æ±ºîÉÊÈ¯¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖLiella!¡Ê¥ê¥¨¥é¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤ÎºäÁÒ²Ö¡£ËÜ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤ÎÂçºå¡¦µþÅÔ¡¦ÆàÎÉ¡¦µÜ¸ÅÅç¤ÎÈ´·²¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºäÁÒ²ÖËÜ¿Í¤Ë¤âÈóÆü¾ï´¶¤òÂ¸Ê¬¤ËËþµÊ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤é¤·¤¤À©Éþ»Ñ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î13Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿ËÜ¼Ì¿¿½¸¡£È¯ÇäÆü¤È¤Ê¤ë2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏHMV&BOOKS SHIBUYA¤Ë¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»ºäÁÒ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ºäÁÒ²Ö1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¹â¹»À¸»þÂå¡¢À©¸Â¤ÎÂ¿¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î³«ºÅ¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë¡¢¡Öº£¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï"ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½¤³ØÎ¹¹Ô"¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢ÆàÎÉ¡¢µÜ¸ÅÅç¤Î4ÅÔ»Ô¤Ë»£±Æ¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤òÂô»³»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£ÇØ¿¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¬Âô»³µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê1ºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀÄ½Õ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÎ¹¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢°ì½ï¤Ë¶¦Í½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë