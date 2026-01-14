³èÈ¯¤ÊÃÏ¿Ì³èÆ°¤Çµ¤¾ÝÄ£¤¬Ä»¼è¡¦Åçº¬¡¦ËÌ³¤Æ»¤ËÃí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¿ÌÅÙ6¶¯¤ÎÀÄ¿¹¡¦ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤ÎÄÅÇÈ¤ÎºÇÂçÇÈ¤Ï´ä¼êµ×»ü¹Á¤Ç64cm
µ¤¾ÝÄ£¤Ï³èÈ¯¤ÊÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬Â³¤¯Ä»¼è¡¢Åçº¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ä»¼è¸©¤ÈÅçº¬¸©¤Ç¤Ï¡¢1·î6Æü¤Ë¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤«¤é12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤¬51²óÈ¯À¸¤·¡¢°ú¤Â³¤³èÈ¯¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿µÏ¿¤¬¤Ê¤¤ËÌ³¤Æ»¤Î½¡Ã«ÃÏÊýÆîÉô¤Ç¤â¡¢12Æü¤«¤éÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀãÊø¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢2025Ç¯12·î¤ËÀÄ¿¹¡¦ÅìÊý²¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ºÇÂçÇÈ¤Î¹â¤µ¤Ï´ä¼ê¸©¤Îµ×»ü¹Á¤Ç64cm¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£