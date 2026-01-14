¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¡Ö°ì»þÊÝ¸î¡×½ªÎ»¤Ø¡¡ÊÆÀ¯¸¢¡¢3·î¤Ë¹ñ³°Âàµî
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï13Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¥½¥Þ¥ê¥¢¤«¤éÊÆ¹ñ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¤Î°ì»þÊÝ¸î»ñ³Ê¡ÊTPS¡Ë¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¿ôÀé¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢3·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ñ³°Âàµî¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í³¹¤¬¤¢¤ëÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤ÇÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¦È¯¤ò¼Â»Ü¡£¥½¥Þ¥ê¥¢½Ð¿È¼Ô¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TPS¤ÏÊì¹ñ¤ÇÆâÀï¤äºÒ³²¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤¿°ÜÌ±¤é¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä½¢Ï«¤òµö²Ä¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡£¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤ÏFOX¤ËÂÐ¤·¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¤ÎÊÆ¹ñÂÚºß¤¬¡Ö¹ñ±×¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£