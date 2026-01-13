伊藤美来、声優グランプリ連載を書籍化　新撮グラビアも収録したフォトブック発売

声優・伊藤美来のフォトブック（発行：イマジカインフォス／発売：主婦の友社）が2026年4月23日に発売される。また本書の予約受付が1月10日より開始された。

【写真】伊藤美来がオオカミ姿に？

『薬屋のひとりごと』赤羽役や『五等分の花嫁』中野三玖役など、声優や歌手として活動する伊藤美来。今回のフォトブックには、声優グランプリ連載「みっくぶっくかたろぐ」を新規カット満載で収録。全50回にわたり、絵本好きの伊藤が読者からのリクエストに応えて絵本や児童書を選書してきた連載の書籍化となる。

フォトブック化にあたって、新たに撮り下ろしたスペシャルグラビアも掲載。先行カットはそれぞれ、恋に揺れる人魚姫、心やさしいオオカミ、日常を冒険する名もなき主人公、そしてこれまでの軌跡を記録する司書をテーマに撮影されている。

発売は「子ども読書の日」の4月23日（木）。1月10日（土）～1月25日（日）までにインフォスクエアにて予約すると抽選で110名に直筆サイン＆宛名の入ったフォトブックが当たるキャンペーンも実施。全員プレゼント企画としてオオカミのカットを使用したポストカードに複製サイン＆コメントを入れてプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）