¡¡£±£³Æü¤Î£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÃË¤ÎÎ¹¿Í¤¬¹Ô¤¯Ç¯ÃËÁêÀÊ¡×´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»°½Å¸©Â¿µ¤Ä®¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¤ì¡¢ÏÓÁêËÐÂç²ñ¤ËÍðÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤³¤ì¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡©¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¥í¥±Á°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¹³µÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀéÄ»¤¬¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤À¡ª¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö£¶Ç¯Á°¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ï¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ç¤ËÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¥ª¥í¥´¥ó¤ä¤ó¡ªÄ¶¸æÌµº»ÂÁ¡¼¡ª¡×¡Ö¢¨Á´Á³¤¢¤ì¤«¤é´é¸«¤Æ¤Ø¤ó¡×¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡Ê£µ£¹¡Ë¡×¡Ö¤ä¤é¤«¤·°Ê¹ß½é¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤¿¤«¤â¡×¡Ö¥Ü¥Ó¡¼Ï·¤±¤Ø¤ó¤Ê¡×¡Öº£Ç¯¤Ç´ÔÎñ¤Ê¤Î°Õ³°¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£