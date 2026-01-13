¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬¥ì¥¢¥ë»Ø´ø´±½¢Ç¤¤Î±½¤ò°ì½³¡Ö²¿¤Î»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¥ì¥¢¥ë¤Î¸½¾õ¤Ë¶ì¸À¤â
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥²¡¼¥¨¥à¥Ù¡¼¥Ï¡¼¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤¤Î±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£13Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSpox¡Ù¤¬Æ±»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï12Æü¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±Æü¡¢¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ø´ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤Î¿ÊÂàÌäÂê¤¬Áû¤¬¤ì»Ï¤á¤¿ºòÇ¯12·î¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¡Ù¤Ï¡¢¡ÖX¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¯¥í¥Ã¥×»á¤¬¸åÇ¤¤Î¸õÊä¤Î1¿Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢X¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¤¿ÍâÆü¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤È¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Î¾·¤Ø¤¤¤òÌÜ»Ø¤»¤Ð¡¢Æ±»á¤Ï¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¡ØServus TV¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¡ØSport und Talk aus dem Hangar-7¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥×»á¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø´±¸òÂå·à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç2Ç¯´Ö¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ÇºÍÇ½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¿X¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¡¢¤ï¤º¤«6¥«·î¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÎÀ©¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î»Ø´ø´±½¢Ç¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤Î»É·ã¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö½¢Ç¤¤Î±½¤ò°ì½³¤·¤¿¡£
