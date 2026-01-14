3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¡ÖÈ¾Âµ»Ñ¤Ë¡Ä¥¸¥§¥é¡¼¥È¤Þ¤Ç¡Ä¡×°ìÅ¾¤·¤Æ13ÆüÌë¤«¤é¶¯¤¤´¨µ¤¤Î¡ÈÂè2ÇÈ¡ÉËÌÎ¦¤äÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤ä¿áÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡Únews23¡Û
¡Èº£µ¨°ìÈÖ¤Î´¨ÇÈ¡É¤«¤é°ìÅ¾¡¢13Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º£Ìë¤«¤é¤ÏºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤¤Î¡ÈÂè2ÇÈ¡É¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÌÎ¦¤äÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ä¿áÀã¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤â¤¯¤·¤ã¤ß¤¹¤ë¤Û¤É´¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¿ûÊ¿¡£ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÁ´¹ñ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤ÇºÇ¤âÄã¤¤É¹ÅÀ²¼18.3¡î¤Ç¤·¤¿¡£
»¥ËÚ»Ô¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Î»ë³¦¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¤¤É÷¤ÈÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£13Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢29.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ò´ÑÂ¬¡£°ìÊý¡Ä
20Âå
¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡ÖËÍ¤Î¤Ï¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¤È¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡×
¶äºÂ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥é¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¾º¡¢16.1¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ë¡£
¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÆìÄ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
20Âå
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ²¼¤Ë¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¨¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾åÃå¤ò¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½ë¤¯¤ÆÃ¦¤¤¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
70Âå¡¦60Âå
¡ÖÉ÷¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤±¤ÉÃÈ¤«¤¤¤Ç¤¹¡×
»³·Á¸©¤ÎÊÆÂô±ØÁ°¡£ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤¬»Ä¤ê¡¢¶õ¤«¤é¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿Åß¤ÎÀã¹ñ¤Ë±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¤É÷¤Ç¤¹¡£ÊÆÂô»Ô¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬9.8¡î¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â3·î²¼½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Î¤³¤Îµ¤²¹¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÍîÀã¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤ª¤È¤È¤·µ¯¤¤¿ÍîÀã¤Î±ÇÁü¡£Àã¤Î°ìÉô¤¬Íî¤Á»Ï¤á¤ë¤È¡Ä¤½¤Î¸å¡¢²ô¤¬°ìµ¤¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤³¤¦¤·¤¿ÍîÀã¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï10Æü¡¢°ì»þÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢²°º¬¤«¤éÍî¤Á¤¿Àã¤äÀã²¼¤í¤·Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÂô»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é30Ê¬¤Û¤É¤ÎÅÄÂôÃÏ¶è¡£
¡Ö¸½ºß¤ÏÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÃÏ°è¤Î¸øÌ±´Û¤Ï²°º¬¤¬Àã¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÃÏ¶è¤ò´Þ¤à»³·Á¸©¤ÎÆîÉô¡¦ÃÖ»òÃÏ°è¤Ç¤ÏÍîÀã¤Ê¤É¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢12Æü¡¢Ãí°Õ´µ¯¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ï¡Ä
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡ÖÆ»Ï©¤ÎÀã¤Ï²ò¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²°º¬¤ËÀÑ¤â¤ëÀã¤À¤È±«¤¬À÷¤ß¤³¤ß¡¢½Å¤µ¤¬Áý¤¹¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡×
ÉÔ°Â¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£ÎóÅç¤Ë¤Ï´¨ÇÈ¤ÎÂè2ÇÈ¤¬½±Íè¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó·ÙÊóµé¤ÎË½É÷Àã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢½µËö¤Ë¤«¤±Âè3ÇÈ¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ½»Ì±
¡Ö²È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤¬Àã²¼¤í¤·¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£Àã¤ÎÂÐºö¤ÏÂçÊÑ¡×
Ìë¤Ë¤Ê¤êÀã¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤¿ÊÆÂô»Ô¡£Àã¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
