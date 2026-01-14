»à»º¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°ä´þ»ö·ï¡Ä¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¼Â½¬À¸¡ÖÌµºá¡×µá¤á¾å¹ð¼ñ°Õ½ñ¤òÄó½Ð
»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤ËÌµºáÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥¤¡¦¥°¥¨¥Ã¥ÈÈï¹ð¤Ï2024Ç¯2·î¡¢Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î¼«Âð¤Ç»à»º¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿³¡¦Æó¿³¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¾å¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊËäÁò¤Îµ¡²ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾å¹ð¼ñ°Õ½ñ¤òºÇ¹âºÛ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥¨¥ó¡¦¥Æ¥¤¡¦¥°¥¨¥Ã¥ÈÈï¹ð¡§
»Ò¤É¤â¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËäÁò¤¹¤ë¤«¡¢¡ÊÈà»á¤Ë¡Ë°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿°äÂÎ¤ò¿ô»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤´¤ßÈ¢¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤¬¡Ö°ä´þ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£