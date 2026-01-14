¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇU-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°1»þÈ¾(¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å7»þÈ¾)¤Î¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î21ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤¬³ÎÄêºÑ¤ß¡£°ìÊý¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤â2Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡10Æü¤ÎÂè2Àá¡¦UAEÀï¤«¤é8¿Í¤òÊÑ¹¹¡£DF±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢MFÀî¹çÆÁÌÒ¡¢FWµ×ÊÆÍÚÂÀ¤¬°ú¤­Â³¤­¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£µ×ÊÆ¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£GK¾®ÎÓ¾­Å·¤ÈDFÅÚ²°Ý¥Âç¤¬º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÁ´°÷½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÉû¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ì¿Í¡¢DFÇßÌÚÎç¤¬Ãå¤±¤¿¡£

¡¡Í½ÁÛÉÛ¿Ø¤Ï4-3-3¡£GK¤Ï¾®ÎÓ¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éÇßÌÚ¡¢±ÊÌî¡¢ÅÚ²°¡¢DF¾®Àô²Â¸¾¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¾®ÁÒ¹¬À®¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬Àî¹ç¡¢±¦¤¬MFÅèËÜÍªÂç¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éµ×ÊÆ¡¢FWÆ»ÏÆË­¡¢FW¸ÅÃ«É¢²ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡16Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[ÆüËÜ]

¢¦ÀèÈ¯

GK 1 ¾®ÎÓ¾­Å·(FCÅìµþ)

DF 2 ÇßÌÚÎç(º£¼£/Cap)

DF 3 ÅÚ²°Ý¥Âç(Ê¡Åç)

DF 4 ±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)

DF 16 ¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)

MF 6 ¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)

MF 17 ÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)

MF 14 Àî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)

FW 20 ¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç)

FW 18 µ×ÊÆÍÚÂÀ(Áá°ðÅÄÂç)

FW 19 Æ»ÏÆË­(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)

¢¦¹µ¤¨

GK 12 ßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)

GK 23 ¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)

DF 22 ²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)

DF 5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)

DF 15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)

DF 21 ´ØÉÙ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç/²£ÉÍFMÆâÄê)

MF 7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(CÂçºå)

MF 8 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)

MF 10 º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)

FW 9 ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)

FW 13 ÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)

FW 11 ²£»³Ì´¼ù(CÂçºå)

´ÆÆÄ

Âç´ä¹ä