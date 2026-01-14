¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡ÉU-21ÆüËÜÂåÉ½¤ÎGLºÇ½ªÀá¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½! ¼ó°ÌÄÌ²á³ÎÄê¤Ç¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ø¡Äµ×ÊÆÍÚÂÀ¤¬Í£°ì¤Î3ÀïÏ¢Â³ÀèÈ¯
¡¡¡È¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¡É¤ÎU-21ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇU-23¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°1»þÈ¾(¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å7»þÈ¾)¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤òÁ°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2005Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤Î21ºÐ°Ê²¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤¬³ÎÄêºÑ¤ß¡£°ìÊý¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤â2Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Æü¤ÎÂè2Àá¡¦UAEÀï¤«¤é8¿Í¤òÊÑ¹¹¡£DF±ÊÌî½¤ÅÔ¡¢MFÀî¹çÆÁÌÒ¡¢FWµ×ÊÆÍÚÂÀ¤¬°ú¤Â³¤¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£µ×ÊÆ¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£GK¾®ÎÓ¾Å·¤ÈDFÅÚ²°Ý¥Âç¤¬º£Âç²ñ½é½Ð¾ì¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ïº£Âç²ñ¤ÇÁ´°÷½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÏÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î°ì¿Í¡¢DFÇßÌÚÎç¤¬Ãå¤±¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛÉÛ¿Ø¤Ï4-3-3¡£GK¤Ï¾®ÎÓ¡¢4¥Ð¥Ã¥¯¤Ïº¸¤«¤éÇßÌÚ¡¢±ÊÌî¡¢ÅÚ²°¡¢DF¾®Àô²Â¸¾¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤ÏMF¾®ÁÒ¹¬À®¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ïº¸¤¬Àî¹ç¡¢±¦¤¬MFÅèËÜÍªÂç¡£Á°Àþ3¿Í¤Ïº¸¤«¤éµ×ÊÆ¡¢FWÆ»ÏÆË¡¢FW¸ÅÃ«É¢²ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡16Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×A¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[ÆüËÜ]
¢¦ÀèÈ¯
GK 1 ¾®ÎÓ¾Å·(FCÅìµþ)
DF 2 ÇßÌÚÎç(º£¼£/Cap)
DF 3 ÅÚ²°Ý¥Âç(Ê¡Åç)
DF 4 ±ÊÌî½¤ÅÔ(Æ£»Þ)
DF 16 ¾®Àô²Â¸¾(ÌÀ¼£Âç)
MF 6 ¾®ÁÒ¹¬À®(Ë¡À¯Âç)
MF 17 ÅèËÜÍªÂç(À¶¿å)
MF 14 Àî¹çÆÁÌÒ(ÈØÅÄ)
FW 20 ¸ÅÃ«É¢²ð(Åìµþ¹ñºÝÂç)
FW 18 µ×ÊÆÍÚÂÀ(Áá°ðÅÄÂç)
FW 19 Æ»ÏÆË(¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó)
¢¦¹µ¤¨
GK 12 ßÀºêÃÎ¹¯(ÌÀ¼£Âç)
GK 23 ¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)
DF 22 ²¬Éô¥¿¥ê¥¯¥«¥Ê¥¤ñ¥ÅÍ(ÅìÍÎÂç)
DF 5 »Ô¸¶Íù²»(ÂçµÜ)
DF 15 ¿¹ÁÔ°ìÏ¯(Ì¾¸Å²°)
DF 21 ´ØÉÙ´ÓÂÀ(¶Í°þ²£ÉÍÂç/²£ÉÍFMÆâÄê)
MF 7 ÀÐÅÏ¥Í¥ë¥½¥ó(CÂçºå)
MF 8 Âç´ØÍ§æÆ(ÀîºêF)
MF 10 º´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþ)
FW 9 ¥ó¥ï¥Ç¥£¥±¡¦¥¦¥Á¥§¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÀ¤Íº(¶Í°þ²£ÉÍÂç)
FW 13 ÀÐ¶¶À¥Æä(¾ÅÆî)
FW 11 ²£»³Ì´¼ù(CÂçºå)
´ÆÆÄ
Âç´ä¹ä
