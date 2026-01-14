Í¿ÅÄÍ´´õ¡¢³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª¡¡¡Ø¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¡Ê25¡Ë¤¬¡¢14ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù7¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÍ¿ÅÄÍ´´õ
¡¡¤ªÃãÌÜ¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤é¤·¤¯¡Ä³«Êü´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´¬Æ¬12¥Ú¡¼¥¸¤Î¹ë²Ú»£¤ê²¼¤í¤·¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Î´¬Æ¬¥«¥é¡¼Ì¡²è¤Ï¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤ÎÅç¤Î³¤²»Áñ¡Ù¡ÊÀ¥Èø¸ø¼£¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»£±Æ¡§ºÙµï¹¬¼¡Ïº¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Í¥ºÈ¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§ÅÄÂ¼Ä¾»Ò¡¡¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¿Ê¡ß·ÂîÌï¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¾¾ËÜËãÈþ¡ÊGROSVENOR design¡Ë
