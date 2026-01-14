GPP¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×ËÜÆüCD¥ê¥ê¡¼¥¹
GPP¤¬¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×¤òËÜÆüCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ë¤Ï¡¢CD¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ12·î16Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ìÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBring it Back¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¡ÖBuzz Down¡×¡ÖMotivation¡×¤Î2¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿Á´3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBuzz Down¡×¤Ï¼«¤éÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤º¾å¾º¤·Â³¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦GPP¤é¤·¤¤¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡ÖMotivation¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎHONOKA¤¬ºî»ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤äÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤Ê¤É¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤ò¥Ý¥Ã¥×¤«¤Ä¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤ÆÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1·î16Æü¤Î¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹B1F CUTUP STUDIO¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1·î31Æü¤È2·î1Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ãSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡ä¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤ÆGPP¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBring it Back¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
³Ú¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://gpp-fly.lnk.to/bib
¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://gpp-fly.lnk.to/bib_CD
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë
WPCL-13731¡¡\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë
WPCL-13729¡¡\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
01.Bring it Back
02.Buzz Down
03.Motivation¡¡
¢§¥¹¥È¥¢ÊÌÃ±ÉÊ¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¹¥È¥¢¡§¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´8¼ï¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É (¥¿¥ï¡¼¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¡§¥È¥ì¥«1Ëç(Á´8¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1Ëç)¡ÚA³¨ÊÁ¡Û
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥È¥ì¥«1Ëç(Á´8¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1Ëç)¡ÚB³¨ÊÁ¡Û
¡¦HMV (@Loppi¡¦EC´Þ¤à)¡§¥È¥ì¥«1Ëç(Á´8¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1Ëç)¡ÚC³¨ÊÁ¡Û
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´8¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖGPP Fly¡¡¡Á³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³¡¼¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Á¡×
GPP¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë20:00¤è¤ê#5ÇÛ¿®
¢§BS¥Õ¥¸¡ØGPP Fly ¡Á³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³¡¼¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Á¡Ù ·î1²ó60Ê¬ÊüÁ÷¡ÊÁ´5ÏÃ¡Ë
ÈÖÁÈÌ¾¡§BS¥Õ¥¸¡ØGPP Fly ¡Á³³¤Ã¤×¤Á»æ¥Ò¥³¡¼¥¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Á¡Ù
Âè3²óÊüÁ÷Æü»þ¡§1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë25:00¡Á26:00¡Ê¸åÆü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆºÆÊüÁ÷Í½Äê¡Ë
ÈÖÁÈÇÛ¿®¡§ ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¡¦FOD¤Ë¤ÆÇÛ¿®
ÊüÁ÷ÆâÍÆ¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÏÆ°¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤GPP¤ÎÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¡§¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÛÈÖÁÈMC¡§¥Ù¥Ã¥¡¼¡¿Âè3²ó¥²¥¹¥È¡§³Þ¾¾¾
YouTubeÇÛ¿®¡§¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ñ¡¼¥È¡Ê½Ð±é¤ÏGPP¤Î¤ß¡Ë¤ò¡¢
ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤ÆGPP¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¤Ë¤ÆÁ°¸åÊÔ¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®
¢¨Ëè·î2²ó¡¢Âè2¡¢Âè3¶âÍËÆü20:00¸ø³«Í½Äê
