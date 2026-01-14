½ÕÌî¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖHIGHER¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¸ø³«·èÄê¤â
½ÕÌî¤¬¡¢Ìó5¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ÖHIGHER¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖOVERTIME¡×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëTaka Perry¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºîÉÊ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ËÀø¤à¾ð·Ê¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿´¶¾ð°î¤ì¤ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê²Î»ì¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼³î¤Ä¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÈÆ±»þ¹ï¤Î1·î14Æü0»þ¤Ë¤Ï¡¢YouTube¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡ÖHIGHER¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHIGHER¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡½ÕÌî ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡½ÕÌî ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡½ÕÌî ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡½ÕÌî ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë