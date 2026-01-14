¿ûÅÄ¾Úö¡¢EP¡ØSENSATION CIRCLE¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖSensation Season¡×MV¸ø³«¤â
¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡¢EP¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖSensation Season¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¿ûÅÄ¾Úö ¥³¥á¥ó¥È
¡È¸Þ´¶¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëep¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤É¤¦»×¤¦¤«¡£²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â´¶³Ð¤½¤Î¤â¤Î¤òº£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Çºî¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇÄË¤ß¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²»³Ú¤È·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²Î¤¦»þ¤â°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó²»³Ú¤âÀ¸³è¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î´¶³Ð¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ°Õ¼±¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤Îº£¤Ï¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¤Î¤â¶¹¤á¤ë¤Î¤â¸Ê¼¡Âè¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ê¤ó¤Æ¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ê¡¼¡¢¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯ºî¶È¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¡¢´¶¤¸¤ë»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¼¡¤Îº£¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤ËÆùÂÎ¤Î¾õÂÖ¤â¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë´¶³Ð¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÀººº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢Â¿³ÑÅª¤ËÃÎ³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òºÇ½ªÅª¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤Èºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£EP¡ÖSENSATION CIRCLE¡×¡Ê¡á´¶³Ð·÷¡Ë¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£MV´ÆÆÄ¡¦aoi ¥³¥á¥ó¥È
¤¢¤ÎÆü¾ÆÆù²°¤ÇÍê¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿ûÅÄ¤µ¤ó¤ò±£¤¹°Ù¤Ë¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ç¤«¤¯ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤«¤é¹þ¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Î°¦¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤¬Ã¯¤«¤ÎÎÙ¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ê½õ¤±¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¡Ö¸Þ´¶¡×¤ò¼´¤Ë¼«¸ÊÉ½¸½¤ÎÆâÂ¦¤ØÇ÷¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹EP¡£¿Í¤ò°¦¤·¤¤¤È»×¤¦½Ö´Ö¡¢½ý¤Ä¤¯½Ö´Ö¡¢¤Õ¤Èµß¤ï¤ì¤ë½Ö´Ö--¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇØ¸å¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¡Ö¸Þ´¶¡×¡£¡È´¶¤¸¤ë¤³¤È¡áÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê¿¨¤ê¤È±Ô¤µ¤Ç²»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢M1.¡ÖWater¡×¡ÊÂèÏ»´¶¡Ë¡¢M2.¡ÖSensation Season¡×¡Ê¿¨³Ð¡Ë¡¢M3.¡Öuniverse¡×¡ÊÄ°³Ð¡Ë¡¢M4.¡ÖI¡Çm in shock!!¡×¡ÊÌ£³Ð¡Ë¡¢M5.¡Ö³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë¡×¡ÊÓÌ³Ð¡Ë¡¢M6.¡Ö¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê»ë³Ð¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸Þ´¶¡Ü¡ÈÂèÏ»´¶¡É¤Ç±ß´Ä¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿Á´6¶Ê¡£¤Ê¤ª¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤¥Ø¥¤¡ÊDr¡Ë¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡ÊB¡Ë¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡ÊG¡Ë¡¢¹©Æ£Âó¿Í¡ÊKey¡¿¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë¡Ë¤¬»²²Ã¡£
¤Þ¤¿¿ûÅÄ¾Úö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡¦25Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡ä¤â³«ºÅ·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️EP ¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþURL¡§https://erj.lnk.to/fprHgO
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï10,909
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6177-78
»ÅÍÍ¡§ÆÃÀ½¥Ú¥ó¥´ÌBOX¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä(¥ï¥ó¥µ¥¤¥º)¡Ü¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÊý°Ì¼§ÀÐ¡ÜCD(»æ¥¸¥ã¥±)
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
²Á³Ê¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï3,182
ÉÊÈÖ¡§ESCL-6179
»ÅÍÍ¡§CD¤Î¤ß(½é²ó»ÅÍÍ¤Ï2¤ÄÀÞ¤ê»æ¥¸¥ã¥±)
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.Water
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢À¾ÅÄ½¤Âç
2.Sensation Season
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢À¾ÅÄ½¤Âç
3.universe
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢¹©Æ£Âó¿Í(¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë)
4.I¡Çm in shock!!
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð
5.³¼¹ü¤ÏÍÙ¤ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö
ÊÔ¶Ê¡§¥¿¥¤¥Ø¥¤¡¢±ÛÃÒ½Ó²ð¡¢À¾ÅÄ½¤Âç¡¢¹©Æ£Âó¿Í(¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥ë)
6.¹¬¤»¤Ï°Ëâ¤Î¤è¤¦¤Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¿ûÅÄ¾Úö, ¥¿¥¤¥Ø¥¤
¢¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾ðÊó¤Ï½ç¼¡¸ø³«Í½Äê
¢§Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµ
¡¦¿ûÅÄ¾Úö±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Sony Music Shop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦±þ±çÅ¹ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤È¡ÖÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¡¢´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️¡ã¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2026¡ä
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì 15:00 / ³«±é 16:00
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¡¡03-3499-6669(·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈºÂ¼ï¡¦ÎÁ¶â
»ØÄêÀÊ¡§¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¡¼¥È [ÃåÀÊ»ØÄê]¡§¡¡12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨5ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢4ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¤´ËÜ¿ÍÍÍ³ÎÇ§¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ø±éÃæ»ß¡¦±ä´ü¤Î¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´»ö¾ð¤Ë¤è¤ëÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨µÒÀÊ¤ò´Þ¤à²ñ¾ìÆâ¤Î±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ùÅÏ¤ª¤è¤ÓÅ¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇäURL
https://l-tike.com/sudamasaki/
