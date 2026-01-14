½÷²¦Ëª¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´üED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPERSONAL¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£MV¸ø³«·èÄê¤â
½÷²¦Ëª¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPERSONAL¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1·î18Æü20»þ¤ËMV¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¡¢MV¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖPERSONAL¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂèÆó´üED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô640ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤À¡£2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË23»þ45Ê¬¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢³ÆCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢¡ã½÷²¦Ëª Ã±ÆÈ¸ø±é¡Ö¶¯²Ð¡×[2025.07.23 Live at Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼]¡ä¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤Ë¡¢7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¤òÉÕÂ°¡£7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·³¨ÊÁ»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢2·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡ÖHELTZ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª½÷²¦Ëª¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¡ã½÷²¦Ëª Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼2026¡ÖPERSONAL DISTANCE¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢½÷²¦Ëª¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤Ë¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¤Î¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPERSONAL¡×
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://queenbee.lnk.to/aI0kLs
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://ziyoou-vachi.com/personal/
¢§´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡ËAICL-4854¡Á5
¢¨7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º ¹ë²ÚÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
¢¨7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É[24¼ï]
¢§´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë
\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡ËAICL-4856
¢¨7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁÉÁ¤²¼¤í¤·»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿¶Ê
¡ý½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë
01.PERSONAL
02.HELTZ
03.PERSONAL (off vocal ver.)
04.HELTZ (off vocal ver.)
¡ý½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray¡Ë
½÷²¦Ëª Ã±ÆÈ¸ø±é¡Ö¶¯²Ð¡×
[2025.07.23 Live at Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼]
Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î12¶Ê¤ò¼ýÏ¿
Ìý
¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹
¥Õ¥¡¥¦¥¹¥È
¥á¥Õ¥£¥¹¥È
¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹
¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È
ºÅÌ²½Ñ
BL
ÀèÀ¸
¶¯²Ð
°
¤¤¤Ð¤é¤Î³¤
¡ý´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë
01.PERSONAL
02.HELTZ
03.PERSONAL (anime size edit)
04.PERSONAL (off vocal ver.)
¢§Å¹ÊÞÆÃÅµ
Amazon.co.jp¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡ÖPERSONAL¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡ÖPERSONAL¡×¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ô¥Ã¥¯
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡ÖPERSONAL¡×¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁLÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡ÖPERSONAL¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼A
±þ±çÅ¹¸ÂÄêÆÃÅµ¡§¡ÖPERSONAL¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼B
¢¨¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Sony Music Shop¡¢½÷²¦Ëª¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB OF qb¡×¤Ø¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
ÀçÌô¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤òµá¤á¡¢Åç¤òÅý¤Ù¤ë²½Êª¡ÈÅ·Àç¡É¤Îµï¾ë¤ËÃå¤¤¤¿°ì¹Ô¡£Åç¤«¤é¤ÎÀ¸´Ô¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä»àºá¿Í¤â¼¹¹Ô¿Í¤â´Ø·¸¤Ê¤¯¶¨ÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Ï¡È»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡É¤òÉ®Æ¬¤Ë¿ÀÀç¶¿¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¾åÎ¦¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²èÈý´Ý¤È°ø±ï¤Î¤¢¤ëÀÐ±£¤ì½°¤Î»Ñ¤â¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯ÀçÌô¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÅç¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë²èÈý´Ý¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁ°¤ËÅ·Àç¤¿¤Á¤¬Î©¤ÁºÉ¤¬¤ë¡£ÀçÌô¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤Ï¡È¿Í´Ö¡É¤È¡ÈÅ·Àç¡É¤ÎÁ´ÌÌÂÐ·è¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë--!!
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§²ìÍè¤æ¤¦¤¸ ¡ØÃÏ¹ö³Ú¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§ËÒÅÄ²Â¿¥
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¶âÅÄ°ì ÌÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§µ×ÌÚ¹¸»Ì
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Åì ½á°ì
¿§ºÌÀß·×¡§Ëö±Ê°¼»Ò
»£±Æ´ÆÆÄ¡§½½ÅÄÃÎ¹á
²»³Ú¡§½Ð±©ÎÉ¾´
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Àî±Û ¹±
À©ºî¡§MAPPA
´ë²è¡§¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó
¸¶ºî¶¨ÎÏ¡§¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÊÔ½¸Éô
¢§¼çÂê²Î
OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤«¤¹¤«¤Ê¤Ï¤Ê¡×¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä feat. BABYMETAL
ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPERSONAL¡×½÷²¦Ëª
¢§¥¥ã¥¹¥È
²èÈý´Ý ¡§¾®ÎÓÀé¹¸
»³ÅÄÀõ¥§Ìçº´ÀÚ¡¡¡§²Ö¼é¤æ¤ß¤ê
°¡º¸Ä¤Ê¼±Ò ¡§ÌÚÂ¼ÎÉÊ¿
»³ÅÄÀõ¥§Ìç¶ÍÇÏ¡¡¡§¾®Ìî¸¾Ï
Ûº¡¡ ¡§¹â¶¶Íû°Í
»³ÅÄÀõ¥§Ìç»Î±ó¡¡¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°
¥Ì¥ë¥¬¥¤¡¡ ¡§¾®»ÔâÃ¶×
Ì±Ã«´àÅ´ºØ¡¡ ¡§°ðÅÄ Å°
»³ÅÄÀõ¥§ÌçÉÕÃÎ¡¡¡§»ÔÀî Áó
»³ÅÄÀõ¥§Ìç¼ì¸½¡¡¡§ÎëÌÚÖÅÂÁ
»³ÅÄÀõ¥§Ìç½½²Ó ¡§Í·º´¹ÀÆó
»³ÅÄÀõ¥§ÌçÀ¶´Ý ¡§ÆâÅÄ¿¿Îé
»³ÅÄÀõ¥§Ìç°ÒÎë ¡§Âç¸¶¤µ¤ä¤«
¥á¥¤ ¡§¾®¸¶¹¥Èþ
Å·Àç¡¡ ¡§¿ÛË¬Éô½ç°ì¡¿¹ÃÈåÅÄÍµ»Ò
¢§TV¥¢¥Ë¥áÂèÆó´üÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡¡
2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË23»þ45Ê¬¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÂ¾¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
2026Ç¯1·î11Æü¤è¤êËè½µÆüÍË24»þ15Ê¬¤«¤éPrime Video / Netflix / Lemino¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï
¢§TV¥¢¥Ë¥áÂè°ì´üÇÛ¿®¾ðÊó¡¡
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹ö³Ú¡ÙÂè°ì´ü
³Æ¼ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ
¢§Info
¡ã¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä¡¡https://www.jigokuraku.com/
¡ã¸ø¼°Twitter¡ä¡¡https://twitter.com/jplus_jigokurak
¡ã¸ø¼°Instagram¡ä https://www.instagram.com/jplus.jigokurak/
¡ã¸ø¼°TikTok¡ähttps://www.tiktok.com/@jplus_jigokurak?lang=ja-JP
¡ôÃÏ¹ö³Ú #jigokuraku
◾️¡ãCLUB OF qb²ñ°÷¸ÂÄêLIVE¡Öqb´¶¼Õº×¡ô3¡×¡ä
¢¡Åìµþ
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Haneda(TOKYO)
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
ÎÁ¶â¡§7500±ß¡ÊÀÇ¹þ/1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/2F»ØÄêÀÊ/ÊÌÅÓÍ×¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¢¨6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¢6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Æþ¾ì¤ÎºÝ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê\600-¡Ë¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB OF qb¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß
¢¨²ñ°÷Í¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤ß¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¡¦Æþ¾ì¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï°ìÀÚ½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡Êhttps://info.diskgarage.com/¡Ë
¢¡Âçºå¡¡¢¨SOLD OUT
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçºåBIGCAT
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
ÎÁ¶â¡§7500±ß¡ÊÀÇ¹þ/¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/ÊÌÅÓÍ×¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ë
¢¨6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¢6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Æþ¾ì¤ÎºÝ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê\600-¡Ë¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB OF qb¡×²ñ°÷¤ÎÊý¤Î¤ß
¢¨²ñ°÷Í¸ú´ü¸Â¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤ß¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¡¦Æþ¾ì¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ï°ìÀÚ½ÐÍè¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI¡Ê06-6341-3525 / Ê¿Æü12:00~17:00)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¡¡¢¨ÀèÃå
2025Ç¯12·î20¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á
https://clubofqb.com/
◾️¡ã½÷²¦Ëª Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼2026¡ÖPERSONAL DISTANCE¡×¡ä
¢§ÎÁ¶â
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È7,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢¨6ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¢6ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¸ø¼°HP¤Ë¤ÆËÜ¸ø±é¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢§°ìÈÌÈ¯ÇäÆü
4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø±é¡§3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸ø±é¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø±é¡§6·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¡ÚÀéÍÕ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§»ÔÀî»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡Êhttps://info.diskgarage.com/¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¸¡¼¡¦¥¢¥¤¡¦¥Ô¡¼¡Êhttps://www.gip-web.co.jp/t/info¡Ë
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥«¥Ê¥â¥È¥Û¡¼¥ë(»¥ËÚ»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë)
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡Ê050-3504-8700 / Ê¿Æü11:00~18:00)
¡Úºë¶Ì¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡Êhttps://info.diskgarage.com/¡Ë
¡ÚµþÅÔ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥í¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼µþÅÔ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ì´ÈÖÃÏ(Âçºå)¡Ê06-6341-3525 / Ê¿Æü12:00~17:00)
¡Ú¹Åç¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î15Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ÅçJMS¥¢¥¹¥Æ¡¼¥ë¥×¥é¥¶Âç¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI(¹Åç) 082-249-3571 <Ê¿Æü12:00¡Á17:00>
¡ÚÊ¡²¬¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡Ê0570-09-2424 / 11:00¡Á15:00¡ÊÆüÍËÆü/½ËÆüµÙ¡Ë¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ²
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§JAILHOUSE¡Ê052-936-6041 / Ê¿Æü11:00¡Á18:00¡Ë(www.jailhouse.jp)
¡ÚÂçºå¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§Ì´ÈÖÃÏ(Âçºå)¡Ê06-6341-3525 / Ê¿Æü12:00~17:00)
¡Ú¹áÀî¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë ¾®¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DUKE¹â¾¾¡Ê087-822-2520 / Ê¿Æü11:00¡Á17:00¡Ë
¡Ú¿·³ã¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡Á¶â 12:00¡Á16:00/ÅÚÍË 10:00¡Á15:00¡ÊµÙ¶ÈÆü¡§·î¡¦Æü¡¦½Ë¡Ë¡Ë
¡ÚÀÐÀî¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¶âÂô»ÔÊ¸²½¥Û¡¼¥ë
»þ´Ö¡§³«¾ì17:00 / ³«±é18:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§²Ð¡Á¶â 12:00¡Á16:00/ÅÚÍË 10:00¡Á15:00¡ÊµÙ¶ÈÆü¡§·î¡¦Æü¡¦½Ë¡Ë¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼
»þ´Ö¡§³«¾ì18:00 / ³«±é19:00
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE¡Êhttps://info.diskgarage.com/¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHPÀè¹Ô¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë23:59
https://eplus.jp/ziyoouvachi26/
