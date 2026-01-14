BTS¡¢¡ÈÌó4Ç¯¤Ö¤ê¡É¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄøÈ¯É½¡¡4¡¦9¤Î´Ú¹ñ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë34ÅÔ»Ô79Æü´Ö¡¡ÆüËÜ¸ø±é¤Ï4·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à2days
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦BTS¤¬14Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î9Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë34ÅÔ»Ô¡¢79Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï4·î17Æü¡¢18Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖMORE CITIES TO BE ANNOUNCED 2027 JAPAN, MIDDLE EAST & MORE¡×¤ÎµºÜ¤â¤¢¤ê¡¢º£¸åÆüËÜ¤ò´Þ¤àÄÉ²Ã¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ¯É½¤â¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BTS¤Ï3·î20Æü¤Ë5th¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¡È´°Á´ÂÎ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï2022Ç¯6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Anthology Album¡ØProof¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯9¥ö·î¤Ö¤ê¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØBTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
2026Ç¯
4·î9Æü¡¡GOYANG
4·î11Æü¡¡GOYANG
4·î12Æü¡¡GOYANG
4·î17Æü¡¡TOKYO
4·î18Æü¡¡TOKYO
4·î25Æü¡¡TAMPA
4·î26Æü¡¡TAMPA
5·î2Æü¡¡EL PASO
5·î3Æü¡¡EL PASO
5·î7Æü¡¡MEXICO CITY
5·î9Æü¡¡MEXICO CITY
5·î10Æü¡¡MEXICO CITY
5·î16Æü¡¡STANFORD
5·î17Æü¡¡STANFORD
5·î23Æü¡¡LAS VEGAS
5·î24Æü¡¡LAS VEGAS
5·î27Æü¡¡LAS VEGAS
6·î12Æü¡¡BUSAN
6·î13Æü¡¡BUSAN
6·î26Æü¡¡MADRID
6·î27Æü¡¡MADRID
7·î1Æü¡¡BRUSSELS
7·î2Æü¡¡BRUSSELS
7·î6Æü¡¡LONDON
7·î7Æü¡¡LONDON
7·î11Æü¡¡MUNICH
7·î12Æü¡¡MUNICH
7·î17Æü¡¡PARIS
7·î18Æü¡¡PARIS
8·î1Æü¡¡EAST RUTHERFORD
8·î2Æü¡¡EAST RUTHERFORD
8·î5Æü¡¡FOXBOROUGH
8·î6Æü¡¡FOXBOROUGH
8·î10Æü¡¡BALTIMORE
8·î11Æü¡¡BALTIMORE
8·î15Æü¡¡ARLINGTON
8·î16Æü¡¡ARLINGTON
8·î22Æü¡¡TORONTO
8·î23Æü¡¡TORONTO
8·î27Æü¡¡CHICAGO
8·î28Æü¡¡CHICAGO
9·î1Æü¡¡LOS ANGELES
9·î2Æü¡¡LOS ANGELES
9·î5Æü¡¡LOS ANGELES
9·î6Æü¡¡LOS ANGELES
10·î2Æü¡¡BOGOTA
10·î3Æü¡¡BOGOTA
10·î9Æü¡¡LIMA
10·î10Æü¡¡LIMA
10·î16Æü¡¡SANTIAGO
10·î17Æü¡¡SANTIAGO
10·î23Æü¡¡BUENOS AIRES
10·î24Æü¡¡BUENOS AIRES
10·î28Æü¡¡SAO PAULO
10·î30Æü¡¡SAO PAULO
10·î31Æü¡¡SAO PAULO
11·î19Æü¡¡KAOHSIUNG
11·î21Æü¡¡KAOHSIUNG
11·î22Æü¡¡KAOHSIUNG
12·î3Æü¡¡BANGKOK
12·î5Æü¡¡BANGKOK
12·î6Æü¡¡BANGKOK
12·î12Æü¡¡KUALA LUMPUR
12·î13Æü¡¡KUALA LUMPUR
12·î17Æü¡¡SINGAPORE
12·î19Æü¡¡SINGAPORE
12·î20Æü¡¡SINGAPORE
12·î22Æü¡¡SINGAPORE
12·î26Æü¡¡JAKARTA
12·î27Æü¡¡JAKARTA
2027Ç¯
2·î12Æü¡¡MELBOURNE
2·î13Æü¡¡MELBOURNE
2·î20Æü¡¡SYDNEY
2·î21Æü¡¡SYDNEY
3·î4Æü¡¡HONG KONG
3·î6Æü¡¡HONG KONG
3·î7Æü¡¡HONG KONG
3·î13Æü¡¡MANILA
3·î14Æü¡¡MANILA
