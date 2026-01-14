¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¤è¤ê¡Ö¡ãD¡ä¥Óー¥¯¥ë¥º/¥»¥Ã¥È8¡§¥¹¥Úー¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×6·î²¼½ÜÈ¯Çä¡£Í½Ìó³«»Ï¡ª
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡ãD¡ä¥Óー¥¯¥ë¥º/¥»¥Ã¥È8¡§¥¹¥Úー¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò1·î14Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,920±ß¡£¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤Ï6·î²¼½Ü¤ÎÍ½Äê¡£
¡¡¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡×¤Î¥Óー¥¯¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¥·¥êー¥º¤ÎÂè8ÃÆ¤Ë¡¢Ãè°è¤Ç¤ÎºîÀï»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£ºîÀï»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥ªー¥Ó¥¿ー¥Óー¥¯¥ëII¡ß1¡¢±¿ÈÂÍÑ¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Î¥³¥¹¥â¥Á¥§¥ó¥Ðー¡ß1¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ö·¿¥Ü¥ì¥Ã¥È¡¦¥¿¥ó¥¯¡¿¥Öー¥¹¥¿ー¡ß³Æ1¡¢¥¹¥é¥¹¥¿ー¥Ñー¥Ä¡¦Ï¢·ëÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡ß³Æ2¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢Ãè°è¤Ç¤ÎºîÀï¹ÔÆ°¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬¥ï¥¤¥É¤Ë¹¤¬¤ë¡£¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥óÂâ°÷¤Ï¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥óÂâ°÷/Ver.2.0¤¬2ÂÎ¤È¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó½÷ÀÂâ°÷¤¬1ÂÎÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó¡ãD¡ä¥Óー¥¯¥ë¥º/¥»¥Ã¥È8¡§¥¹¥Úー¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×
²Á³Ê¡§7,920±ß
Í½Ìó¼õÉÕ¡§1·î14Æü¤è¤ê³«»Ï
¾¦ÉÊÈ¯Á÷¡§6·î²¼½Ü Í½Äê
Á´Ä¹¡§Ìó90mm¡Ê¥³¥ó¥Æ¥Ê[¥³¥¹¥â¥Á¥§¥ó¥Ðー]¤Î¥µ¥¤¥º¡Ë
(C)TOMY
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Î°Ù¡¢ºÇ½ª»ÅÍÍ¤È·Á¾õ¡¢¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£