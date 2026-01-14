[ÀÐÀî²¹¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¶È³¦ Watch¡×]2026Ç¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡È±ÒÀ±¡É¤¬¥«¥®¡¢¡ÖAST¡×¤ÈÁÈ¤à³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÏKDDI°ÍÂ¸¤òÃ¦µÑ¤Ç¤¤ë¤«
¡¡2026Ç¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¶È³¦¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö±ÒÀ±¡×¤À¡£
Starlink¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡ÊËÜ»ï»£±Æ¡§2025Ç¯12·î¡Ë
¡¡ºòÇ¯¡¢KDDI¤¬Starlink¡Ê¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥¯¡Ë¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èNTT¥É¥³¥â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«ÊÌ¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÈÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢NTT¥É¥³¥â¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤â¡¢Starlink¤È¤Î·ÀÌó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢3¼Ò¤ÇÆ±¤¸±ÒÀ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇKDDI¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Starlink¤Ç²£ÊÂ¤Ó¤Î3¼Ò¡¢ÆÈ¼«Ï©Àþ¤Î³ÚÅ·
¡¡¤¿¤À¡¢NTT¥É¥³¥â¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÖKDDI¤Î¸åÄÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±ÒÀ±¤È¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤Ç¡¢KDDI¤Èº¹ÊÌ²½¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë¡ÖÂ¾¼Ò¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Â½¿§¤Î¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ¡¢·êËä¤á¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£KDDI¤È¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¡ÖStarlink¡áau¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥áー¥¸¤òÀ¤´Ö¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸æ¤Î»ú¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡°ìÊý¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤Ë¼Ò±¿¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤À¡£
¡ÖRakutenºÇ¶¯±ÒÀ±¥µー¥Ó¥¹ Powered by AST SpaceMobile¡×È¯É½²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ÊËÜ»ï»£±Æ¡§2025Ç¯4·î¡Ë
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤âº£Ç¯Ãæ¤Ë¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎAST¼Ò¤À¡£AST¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤¬Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢AT&T¤Ê¤É¤Û¤«¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÁêÅö¡¢ÍÍø¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç±ÒÀ±¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤¼³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡Ö¶õ¤«¤é¤Î¥¨¥ê¥¢²½¡×¤òµÞ¤°¤Î¤«
¡¡¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÉÙÎÉÌî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¡¢Æ»±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢Æ»Ãæ¡¢²Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¤·¤Ë³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë²óÀþ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤ÇBand 18¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎBand 18¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢KDDI¤Î¥íー¥ß¥ó¥°²óÀþ¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¡ÊBand 28¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢KDDI¤Î¥íー¥ß¥ó¥°¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈKDDI¤Î¥íー¥ß¥ó¥°·ÀÌó¤Ï¡¢9·î¤Þ¤Ç¤Ë¸«Ä¾¤·¤¬Æþ¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤¬¡¢KDDI¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤¦¤Á¤Î¥íー¥ß¥ó¥°²óÀþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¡£
¡¡KDDI¤Ï¥íー¥ß¥ó¥°ÀÜÂ³¤ÇÇ¯´Ö¡¢¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÀÜÂ³ÎÁ¤ò³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï¡Ö¥íー¥ß¥ó¥°·ÀÌó¤Ï·ÑÂ³¡×¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢KDDI¤Î¥íー¥ß¥ó¥°¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÀÖ»úÂÎ¼Á¤òÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤·¤«¤Ê¤¯¤Û¤È¤ó¤É¿Í¤Îµï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë´ðÃÏ¶É¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸úÎ¨Åª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖAST¤Î±ÒÀ±¤«¤éÅÅÇÈ¤ò¿á¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¶õ¤«¤é¥¨¥ê¥¢²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê²ò¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Æ»±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ò¹ß¤ê¡¢»³´Ö¤Î°ìÈÌÆ»¤òÁö¤ë¤È¡¢·ë¹½¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¡¢au²óÀþ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏStarlink¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¡£X¤Ê¤É¤ÏStarlink·ÐÍ³¤Ç±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Û¤É¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄÌ¿®¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬AST¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÉÙÎÉÌî¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ä¥¹¥ー¾ì¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤ê¡Ö·÷³°¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£KDDI¤Î¥íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¼«Á°¤Î¡ÈºÇ¶¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡É¤òºî¤ì¤ë¤«
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤âAST¤Ç°ìµ¤¤Ë¥¨¥ê¥¢²½¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹¤Ï¡ÖAST¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã±¤Ë²°³°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²°Æâ¤Ë¤â¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¤ÎÅÅÇÈ¤¬¿»Æ©¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬»ý¤Ä¥×¥é¥Á¥Ê¥Ð¥ó¥É¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¹¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç²÷Å¬¤ÊÄÌ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×ÄøÅÙ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢AST¤È¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬KDDI¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡ÖºÇ¶¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤òºî¤ì¤ë¤«¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£