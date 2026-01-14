[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤ÎAppleÌîÏº]¥µ¥ó¥³ー¤Î1Âæ4ÌòPC¥¹¥¿¥ó¥É¡ª¡¡MagSafeÂÐ±þ¤ÇMacBook¤«¤éiPhone¡¢±Õ¥¿¥Ö¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥Ä¥«¥¨¤Æ¥¤¥¤!!
¡¡ÀèÆüÇã¤Ã¤¿THANKO¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É MCSD25SBK¡×¤¬Èó¾ï¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤Ä¤Ï¡Ö¤¢ー¤Ã¥³¥Ã¥Á¤ÇÇã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¡～¡©¡×¤È¤¤¤¦¸å²ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡Ö¥³¥ìÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¢ö¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥³ー¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É MCSD25SBK¡×¤Ï¡¢PC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤â»È¤¨¤ëÈÆÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¾õ¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï3980±ß
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¥³¥ì¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡ÄÏÃ¤¬ÈùÌ¯¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢13¥¤¥ó¥ÁiPad Pro (M4)¤ò¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Åª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤íÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Mac¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÑ¶Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹¾ðÊó¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ï¤ß½Ð¤µ¤»¤¿¤¤¾ðÊó¤ò¡¢13¥¤¥ó¥ÁiPad Pro (M4)¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
ÏÑ¶Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¢¤ëDell¡ÖU4021QW¡×¤È13¥¤¥ó¥ÁiPad Pro (M4)¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Mac¤ò»È¤¤ÏÑ¶Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¸¡º÷¡¦É½¼¨¤·¤¿¾ðÊó¡ÊWeb¥Úー¥¸¡Ë¤òiPad¤ËAirDrop¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë
iPadÂ¦¤Ë¤ÏMac¤«¤éAirDropÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿Web¥Úー¥¸¤¬³«¤¯
¡¡¥Ê¥Ë¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¤³¤¦¤À¡£Ï·´ã¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëºÙ¤«¤¤Ê¸»ú¤Ê¤É¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤
¢
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉ½¼¨²òÁüÅÙ¤òÍî¤È¤·¤ÆÊ¸»ú¤òÂç¤¤¯¤·¤¿
¢
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤Ë°ìÅÙ¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿
¢
¤¸¤ã¤¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ËiPad Pro¤Ë¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©
¡¡¤Äー¤«¥½¥ì¤Ê¤éÃ±½ã¤ËiPad Pro¤òMac¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤é¡©¡¡Sidecar¤È¤«Duet Display¤È¤«¥¤¥í¥¤¥íÊýË¡¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£Web¥Úー¥¸¤òAirDrop¡©¡¡¤Ê¤ó¤«±ó²ó¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¤«¥Õ¥Äー¡£
¡¡²¶¤âmacOS¤ÎSidecarµ¡Ç½¤äDuet Display¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤ÆiPad¤òMac¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇMac¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£°ì»þÅª¤Ë¡¢Mac¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤ò¡¢¥Ñ¥Ã¤ÈiPad¾å¤ËÉ½¼¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤Êー¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î²òÁüÅÙ¤Ï¡¢5120¡ß2160¥Ô¥¯¥»¥ë¤ò3840¡ß1620¥Ô¥¯¥»¥ë¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Î¤À¤¬¡¢3840¡ß1620¥Ô¥¯¥»¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Îºî¶È¤Ï¤³¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤1Âæ¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤»¤ë¡£½½Ê¬¹¤¤¤Î¤À¡Ä¡Ä¤¢¤ë¾õ¶·¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¤¢¤ë¾õ¶·¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯·Ï¥¢¥×¥ê¤òWeb¤Î¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦¤È¤¡£¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯·Ï¤Î¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢Web¥Úー¥¸¤ÎÀâÌÀ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢¤È¤«¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐPhotoshop¤äCLIP STUDIO PAINT¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Îºî¶È¤ò¤â¤Ã¤È¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤³¤Ê¤¹ÊýË¡¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈWeb¤Ç»È¤¤Êý¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥Úー¥¸¤Î¼ê½ç¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æµ¡Ç½¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯·Ï¤Î¥¢¥×¥ê¤Ã¤Æ²èÌÌ¤ÎÌÌÀÑ¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¿©¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢É½¼¨¤ò¹¤¯¤·¤Æ»È¤Ã¤¿Êý¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¤«¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»²¾È¤·¤Æ¤¤¤ëWeb¥Úー¥¸¤¬¥¸¥ã¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ä¤Ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤ÈWeb¥Úー¥¸¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤Ï¡¢¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢¤É¤Îµ¡Ç½¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤«¤éWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áàºî¤¬ÉÑÈË¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤òÁàºî¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Á¥é¥ê¤ÈWeb¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö°ì½Ö¤ÇºÑ¤àÆ°ºî¡×¤¬¡Ö¥¢¥×¥ê¤ÎÉ½¼¨¤ò²¿ÅÙ¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸úÎ¨¤Î°¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¡Ä¡Ä¤È¤â»×¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢iPad Pro¤ò¤Û¤«¤Îºî¶È¤Ç¤âÂ¿¡¹»È¤¦¡£¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾õÂÖ¤ÈÃ±ÂÎ²ÔÆ¯¾õÂÖ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¥á¥ó¥É¥¯¥µ¥¤¤·¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È°ì½Ö¤Ç¡¢Mac¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¾å¤Î¾ðÊó¤ò¡¢iPad¾å¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ»²¾È¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢AirDropµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢AirDrop¤ò»È¤Ã¤ÆMac¾å¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëWeb¥Úー¥¸¤òiPad¤ØÁ÷¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£AirDrop¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·²¼AirDrop¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢Mac¾å¤ÎSafari¤«¤é¶¦ÍÁàºî¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤À¡£
Mac¤«¤éiPad¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤ÎApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¡¢Safari¤ÎÉ½¼¨¥Úー¥¸¡Ê¥Úー¥¸URL¡Ë¤òAirDrop¤ÇÁ÷¿®¤¹¤ë¾ì¹ç¡£Mac¤ÎSafari¥¦¥£¥ó¥É¥¦±¦¾å¤Î¡Ö¶¦Í¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢¡ÖAirDrop¡×¤òÁª¤Ö
AirDrop¤Ç¤¤ëApple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Á÷¿®Àè¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁª¤Ö¡£¤¹¤ë¤È¡¢Á÷¿®Àè¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎSafari¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥Úー¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë
Mac¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤òAirDrop¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎAirDrop¤«¤éÁ÷¿®¡ÊÁ÷¤ê¤¿¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¡Ë¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ë¥åー¤«¤éAirDrop¤·¤Æ¤â¤¤¤¤
¡¡Mac¤Ç³«¤¤¤¿Web¥Úー¥¸¤ò¡¢AirDrop¤ÇiPad¤ËÁ÷¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤µ¤»¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏMac¤òÁàºî¤·¤Ä¤Ä¤È¤¤É¤iPad¤Ë»ëÀþ¤ò¤ä¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ëºî¶È¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£AirDrop¤âºÇ½é¤Î°ìÅÙ¹Ô¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ä°ì½Ö¤Ç¥Úー¥¸¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤ë¡£°Ê¹ß¤ÎWeb¥Úー¥¸Áàºî¤ÏiPad¤Ø¤Î¥¿¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡£±¦¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤òÁàºî¤·¡¢º¸¼ê¤Ç¥ー¥Üー¥É¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¡õ¤¿¤Þ¤ËiPad¥¿¥Ã¥×Áàºî¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´～¤¯²÷Å¬¤Ë¡ÖWeb¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éMac¾å¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤ò³Ø½¬¡×¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆiPad¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ー¥Üー¥Éº¸Â¦¤ËiPad¤òÎ©¤Æ¤ÆÃÖ¤¯¡£¤Ç¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¤ä¤ä¥´¥Ä¤á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼ã´³¼ÙËâ¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤ËMac¤«¤éAirDrop¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥´¥Ä¤á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤òÃª¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¹¤²¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¥Ë¥ã¡¢¤È¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥µ¥ó¥³ー¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É MCSD25SBK¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Ê¹ß¡¢¤³¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¡¹½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡©
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÂê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤¬¡¢THANKO¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É MCSD25SBK¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡¡´ðËÜÅª¤Ë¤Ï4¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥áー¥«ー¤ÎÀ½ÉÊ¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´¶¤ò¸ò¤¨¤Æ¾¯¤·¤´ÀâÌÀ¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏPC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Îー¥ÈPCÍÑ¤Î·¹¼Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¥«¥Á¥«¥ÁµÓ¡×¤Ç³ÑÅÙ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤¬¡¢°ÂÄêÀ¤Ï½½Ê¬¤È¤¤¤¦´¶¤¸
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È²¼Ã¼¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆÍµ¯¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆÍµ¯¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢MagSafeÂÐ±þ¤Ê¤Î¤ÇÂÐ±þÃ¼Ëö¤Ê¤éÆÍµ¯¤òÅ¸³«¤»¤º¤Ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¤À¤±¤Ç»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³ÑÅÙ¤¬¹¤¤¡Ê¿²¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È³ê¤Ã¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã¼Ëö²èÌÌ¤¬¤ä¤äÎ©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤È°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤
MagSafeÂÐ±þ¤Ê¤Î¤ÇiPhone¤Ê¤ÉÂÐ±þÃ¼Ëö¤Ê¤é»£±ÆÍÑ¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡£¸åÉÕ¤±¤ÇMagSafeµÛÃå¤ËÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Áー¥ë¥ê¥ó¥°¤âÉÕÂ°¤¹¤ë
¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆMagSafeÂÐ±þÃ¼Ëö¤òÃè¤Å¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¿È¶á¤Ë¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢Ãª¤ÎÈâ¤ò¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆiPhone¤òÃè¤Å¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢°ì¸«¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É MCSD25SBK¡×¤Ï¡¢PC¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤«¤Ä¡¢MagSafeÂÐ±þÃ¼Ëö¤ÎÃè¤Å¤ê¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢4ËÜ¤ÎÂ¤¬¤«¤Ê¤ê¼«Í³¤ËÆ°¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¼¡Âè¤Ç¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£
4ËÜ¤ÎµÓ¤ÏÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°¤¡¢¾å²¼¤ÎµÓ¤Î´Ö¤Î³ÑÅÙ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£PC¥¹¥¿¥ó¥É·ÁÂÖ¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤âOK¡£¹¥¤¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¹¥¤¤Ë»È¤¨¤Ð¥¤¥¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À
Å¸³«¤·¤¿¤È¤¤Ï13¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ä¥Îー¥ÈPC¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¡£4ËÜ¤ÎµÓ¤ò³«¤¤¤Ã¤Æ¡Ö¥«¥Á¥«¥ÁµÓ¡×¤Îµ¡¹½¤ò»È¤¨¤Ð¡¢ÃÖ¤¤¤¿Ã¼Ëö¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦ÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤È¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÄøÅÙ¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó150g¤Ê¤Î¤Ç¾ï»þ·ÈÂÓ¤â²ÄÇ½¤À
¡¡¤Ç¡¢¸½ºßMac¤È¤È¤â¤ËiPad¤ò»È¤¦¤È¤¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸³«¤âÍÆ°×¤Ç¡¢13¥¤¥ó¥Á¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òµÞ¤Ê³ÑÅÙ¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¯¤È°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤À¡£
¥µ¥ó¥³ー¤ÎPC¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òµÞ³ÑÅÙ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇWeb¥Úー¥¸¤ò±ÜÍ÷
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï3ËÜµÓ¾õÂÖ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµÞ³ÑÅÙ¤Ë¤¹¤ë¤È°ÂÄê´¶¤¬Áý¤¹¡£¸åÊý¤ÎµÓ¤ò³«¤¤¤Ã¤Æ4ËÜÂ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë°ÂÄê´¶¤¬Áý¤¹
¤¿¤¿¤à¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÈÆÍÑ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥¤¥¤¤Ã¤¹¤ï～¢ö
¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤â±Õ¥¿¥Ö¤â¥Ú¥ó¥¿¥Ö¤â¡¢13¥¤¥ó¥ÁÄøÅÙ¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤É¤ì¤â¼ÂÍÑÅª¢ö
¡¡Mac¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥ê¤Îµ¡Ç½¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¡¢ÀâÌÀWeb¥Úー¥¸¤ò¸«¤ëiPad¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëTHANKO¡Ö1Âæ4Ìò ¥«¥Á¥«¥ÁÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßPC¥¹¥¿¥ó¥É MCSD25SBK¡×¡£°ÂÄê´¶¤¬¹â¤¯Å¸³«¤¬¥é¥¯¤ÇÉÔ»ÈÍÑ»þ¤ÏÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤âº¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢ÈÄ¾õ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¥³¥ì¤â¡©¡×¤È¥¢¥ì¥³¥ì»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤âÁêÀ¤¬¥¤¥¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥ï¥³¥à¤Î¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥à¡ÖWacom Intuos Medium ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊCTL-6100WL/K0¡Ë¡×¤ä±Õ¥¿¥Ö¡ÖWacom Movink 13¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤éÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ´¶¤Ï¥ê¥ó¥¯Àè¤ò¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ò¾åµ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥«¥Á¥«¥ÁµÓ¤Îµ¡¹½¤¬¹â¤¤°ÂÄêÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³ê¤êÎ±¤á¤¬¥¤¥¤´¶¤¸¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¸ÇÄê¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òÇã¤Ã¤Æ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤«¤¡～¡©¡×¤È¤«»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸À½ÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Amazon¤Ç2000±ß～3000±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤·Æ±¤¸À½ÉÊ¤Ç¥µ¥ó¥³ー¤Î¤¬OEMÉÊ¤Ê¤é¡¢°Â¤¤¤Û¤¦Çã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¡～¡©¡¡¤È¡£¤Þ¤¢°ã¤¦À½ÉÊ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¥¹¤±¤É¥Í¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢2000±ß～3000±ß¤ÇÆ±ÅùÉÊ¡©¡¡¥µ¥ó¥³ー¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤â4000±ß¼å¤Ç¡¢±Õ¥¿¥Ö¤Ë¤â¥Ú¥ó¥¿¥Ö¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÇã¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤â～¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡¡¤¢¤È¡¢Á°¸å¤¹¤ë¤¬¡¢13¥¤¥ó¥ÁMacBook¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¥¤¥¤´¶¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£²¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼Ð¤á¤ËÎ©¤Æ¤Æ»È¤¦½¬´·¤Ï¥¼¥í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼Ð¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¥¿¥¤¥×¤¹¤ë¤È¤¤Î´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤Ç¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥óÆâÂ¢¥«¥á¥é¤Ç¼«Ê¬¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´é¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼Ì¤»¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËMac¤ò»È¤¤¤Ä¤ÄiPad¤ÇWeb¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤¹¤ë¤Î¤ËÊØÍø¤È¤«¡¢±Õ¥¿¥Ö¤ä¥Ú¥ó¥¿¥Ö¤Ë¤â¥¤¥¤¤È¤«¡¢¥Îー¥ÈPC¤ò°ÂÄêÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤È¤«¸À¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤¤É¤¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ë¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó´¶¤¸¤ë¤è¤µ¤ò¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤âMagSafeÉôÊ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥Áー¥ë¤ËµÛÃå¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Â¿¤¯¤Î¥¹¥Áー¥ëÌÌ¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÄê°ÌÃÖÅªÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥¤¥¤¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎMagSafeµÛÃåÌÌ¤Î¼§ÎÏ¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Áー¥ëÌÌ¤¬¶¹¤¯¤Æ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥·¥Ã¥«¥ê¤ÈµÛÃå¤¹¤ë¡£MagSafeµÛÃåÌÌ¤Ë¤Ï³ê¤êÎ±¤á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥¹¥Áー¥ë¤Î´Ý¤¤ËÀ¤Ë¤âµÛÃå¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¥¹¥Áー¥ëÌÌ¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤ÈµÛÃå¤¹¤ë¡£ÌÌ¤¬¹¤¤¤È°ú¤Î¥¤¹¤Î¤Ë¤±¤Ã¤³¤¦ÎÏ¤¬Í×¤ë¤Û¤ÉµÛÃåÎÏ¤¬¶¯¤¤
¶¹¤á¤Î¥¹¥Áー¥ë³ÑËÀ¤Ë¤â°ÂÄêÅª¤ËµÛÃå¤¹¤ë
¤µ¤é¤Ë¶¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«ºÙ¤¤¥¹¥Áー¥ë³ÑËÀ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êµÛÃå¤¹¤ë
ÂÀ¤á¤Î¥¹¥Áー¥ë´ÝËÀ¤Ë¤âµÛÃå¤¹¤ë¡£ºÙ¤¤¥¹¥Áー¥ë´ÝËÀ¤Ë¤âµÛÃå¤¹¤ë¤¬¡¢Ëà»¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¥º¥ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë
¡¡¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Áー¥ë²È¶ñ¤ËµÛÃå¤¹¤ë¡£¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÉÔ»ÈÍÑ»þ¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ï¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃåÂÐ±þÌÌ¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤âOK¡×¤È¤¤¤¦ÍøÊØ¤â¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¶¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£