¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯ C-12 ¥°¥ê¥à¥í¥Ã¥¯¡×
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯ C-12 ¥°¥ê¥à¥í¥Ã¥¯¡×¤ò7·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï18,700±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²¾ÁÛÉü¹ïÈÇ¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ÎÂè12ÃÆ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Óー¥¹¥È¥¦¥©ー¥ºII¡×¤«¤é¡¢ÅÁÀâ¤ÎÎÐ¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤¡Ö¥Ë¥åー¥ì¥¸¥§¥ó¥º NL-01 ¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤ ÅÁÀâ¤ÎÎÐ¤Î¥é¥¤¥ª¥óver.¡×¤â7·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,250±ß¡£
¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯ C-12 ¥°¥ê¥à¥í¥Ã¥¯
È¯ÇäÆü¡§7·î²¼½Ü Í½Äê
²Á³Ê¡§18,700±ß
Á´¹â¡§Ìó145mm
JAN¥³ー¥É¡§4904810096252
¡¡1985Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¤¥Ð¥È¥í¥ó·³ÃÄ¤Ë¡¢¥á¥«¶²Îµ¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë5ÂÎ¤Î·³ÃÄ¤¬»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·µ¡¼´¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥À¥¤¥Î¥Ü¥Ã¥È¡£¤½¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥à¥í¥Ã¥¯¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿ô¡¹¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨´°Á´¿·µ¬¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¥à¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥á¥«¥¿¥¤¥×¤Î¥Æ¥£¥é¥Î¥¶¥¦¥ë¥¹¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¡£°ìÉô¤Ë¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹½À®¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤Î·ÁÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²ÄÆ°¼°¤Î³ÆÉô´ØÀá¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µì¥È¥¤¤Ç¤Ï¥·ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥á¥«¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤ò¡¢Î©ÂÎÄ¦¹ï¤ÈºÙ¤«¤ÊºÌ¿§¤ÇºÆ¸½¡£ÉÕÂ°¤ÎÉð´ï¡Ö¥µー¥Ù¥ë¡×¤Ï¥À¥¤¥¢¥¯¥í¥ó»þÂå¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥·¥ë¥Ðー¥á¥Ã¥»ÅÍÍ¡¢¹Å¼Á¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÇÀèÃ¼¤¬¥·¥ãー¥×¤Ê·Á¾õ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ìー¥¶ー¥¬¥ó¡×¡¢¡Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¥é¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î2¼ïÎà¤Î¼ê»ý¤Á½Æ¤âÉÕÂ°¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¥é¥ó¥Á¥ãー¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÈ¯¼Íµ¡Ç½¤òºï½ü¤·¡¢¥¤¥áー¥¸Í·¤Ó¤Î¤¿¤á¤ÎÉÕ¤±³°¤·¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡C-11 ¥Ç¥ë¥¿¥Þ¥°¥Ê¥¹Æ±ÍÍ¡¢½÷À¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¿Í´Ö¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÉÕÂ°¤·¡¢¶²ÎµÇØÌÌ¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤±Åë¾è¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¤âÅ½ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¤Ç²¹¤á¤ë¤È·³ÃÄ¥Þー¥¯¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤ÏÊÌÇä¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÍÑ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È·ê¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤Ç¾þ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÅö»þ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û ¥°¥ê¥à¥í¥Ã¥¯ËÜÂÎ¡ß1 ¥µー¥Ù¥ë¡ß1 ¥À¥Ö¥ë¥ìー¥¶ー¥¬¥ó¡ß1 ¥ß¥µ¥¤¥ë¥é¥ó¥Á¥ãー¡ß1 ¥ß¥µ¥¤¥ë¡Ê¥é¥ó¥Êー¡Ë¡ß1 ¿Í´Ö¡ß1 ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Õ¥£¥ë¥à¡ß1 ¥·ー¥ë¡ß1 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡ß1 ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1 ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡ß1
¥Ë¥åー¥ì¥¸¥§¥ó¥º NL-01 ¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤ ÅÁÀâ¤ÎÎÐ¤Î¥é¥¤¥ª¥óver.
È¯ÇäÆü¡§7·î²¼½Ü Í½Äê
²Á³Ê¡§8,250±ß
Á´¹â¡§Ìó150mm
JAN¥³ー¥É¡§4904810996941
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡Ö40TH SELECTION ¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤¡×¤Î¶â·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤è¤ê·àÃæ¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ü¥Ã¥È¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥íー¤ÎÅ¸³«¤äº¸¶»¤Î³«ÊÄ¤Ë¤è¤ë¥¨¥Í¥ë¥´¥ó¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹³ÊÇ¼¤âºÆ¸½¡£¥Óー¥¹¥È¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î²óÅ¾¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë°ìÀÆ¼Í·â¤âºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤ËÜÂÎ¤ÏÃß¸÷ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸÷¤ËÅö¤Æ¤¿¸å¤Ë°Å½ê¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ëÎÐ¿§¤Ë¸÷¤ë»Ñ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û ¥é¥¤¥ª¥³¥ó¥Ü¥¤ËÜÂÎ¡ß1 Éð´ï¡ß2 ¼è°·ÀâÌÀ½ñ¡ß1
¢¨¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸÷¤êÊý¤Ê¤É¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÉÁõ²Õ½ê¤Ï¸÷¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)£Ô£Ï£Í£Ù (C)1998 Transformer Production Company Inc./£Ô£Ï£Í£Ù/°±¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó/ÆüËÜ¥¢¥É¥·¥¹¥Æ¥à¥º