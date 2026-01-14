¡È²ò»¶¸¡Æ¤¡É¤Ç³ô²Á½é¤Î5Ëü3000±ßÂæ¡¡1Ç¯È¾¤Ö¤ê±ß°Â¿å½à¡¡Ä¹´ü¶âÍø¹â¿å½à
¹â»Ô¼óÁê¤¬½°µÄ±¡²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢3Ï¢µÙÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¡¢½é¤á¤Æ5Ëü3000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1800±ß°Ê¾åÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤È¤È¤â¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤¬ºÆ³«¤·¤¿·Á¤Ç¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤òÄÌ¤¸¤¿·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï5Ëü4000±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï6Ëü2000±ß¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºâÀ¯¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á159±ßÂæ¤È¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Ï2.16¡ó¤ÈÌó27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢½ªÃÍ¤Ç¤â5Ëü3549±ß16Á¬¤È¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢12Æü¤è¤ê1609±ß27Á¬¹â¤¤¡¢5Ëü3549±ß16Á¬¡¢TOPIX(Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô)¤Ï¡¢3598.89¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£