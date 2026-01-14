¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÂè4ÃÆÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³« ¨¡ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¶¦±é
2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÊMCU¡Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ±ÇÁüÂè4ÃÆ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¾å±Ç»þ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹ºÆ±é¤Ë¤è¤ë¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¿¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤¬¡¢¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ïー¥¹¤Ë¤è¤ë¥½ー¤Îµ§¤ê¤¬¡¢Âè3ÃÆ¤Ç¤ÏX-MEN¤ÎºÆÅÐ¾ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¥ï¥«¥ó¥À¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÂÐÌÌ¡£º½ÇùÃÏÂÓ¤ò¥¢¥ó¥Þ¥¹¥¯¾õÂÖ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥å¥ê¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥å¥ê¤ÎÀ¼¡£¥«¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢³¤Äì²¦¹ñ¥¿¥í¥«¥ó¤Î²¦¥Í¥¤¥â¥¢¤È¡¢½÷Àï»Î¥Ê¥âー¥é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥ï¥«¥ó¥À¤È¥¿¥í¥«¥ó¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー/¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¾×ÆÍ¤ÎËö¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¥¸¥ã¥Ð¥êÂ²¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯¤¬¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤Î²¦¤À¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ø¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¤Ç²¦°Ì·Ñ¾µ¤Îµ·¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¥·¥å¥ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¨¥à¥Ð¥¯¤¬²¦°Ì¤Ë½¢¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯¤ÎÌ¾¾è¤ê¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥·ーÄÌ¤ê¤Î¥Ù¥ó¤À¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡£¥ï¥«¥ó¥ÀÈô¹ÔÁ¥¤Î¥¿¥é¥Ã¥×Á°¤ËÎ©¤Ä¥·¥å¥ê¤¬¶»¤ÎÁ°¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤ÎÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¤Ê¤ª¸½ºß¡¢ÊÆMarvel Entertainment¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç¤ò¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¡ÖDOOMSDAY CLOCK¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
